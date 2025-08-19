Росреестр СО: в Самарской области продолжаются комплексные кадастровые работы

54

В Новокуйбышевском отделе Управления Росреестра по Самарской области состоялось очередное рабочее совещание с представителями органа местного самоуправления по вопросам выполнения комплексных кадастровых работ (ККР). В рамках повестки рабочего совещания обсудили промежуточные итоги.

«ККР в г.о. Новокуйбышевск проходят исключительно на территории кадастровых кварталов, в границах которых утверждены проекты межевания территории (ПМТ). Предварительно ПМТ прошли процедуру актуализации. Жители принимали активное участие в публичных слушаниях при утверждении по результатам актуализации. Отмечается высокая заинтересованность жителей в ККР на территориях, застроенных многоквартирными жилыми домами», – говорит начальник отдела территориального планирования управления главного архитектора Администрации г.о. Новокуйбышевск Татьяна Махотина.

«В рамках ККР образуются земельные участки, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома. В результате работ уточняются границы земельных участков, определяются местоположения контуров зданий и сооружений.Собственникам не нужно обращаться в регистрирующий орган с заявлениями о внесении в Единый государственный реестр недвижимости границ земельного участка или уточнения местоположения здания, соответствующая информация в реестр недвижимости будет внесена без их участия и бесплатно», - отметил начальник Новокуйбышевского отдела Управления Росреестра по Самарской области области Елена Авдонина.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области