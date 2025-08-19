Я нашел ошибку
Главные новости:
В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти.
Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране
В Новокуйбышевском отделе Управления Росреестра по Самарской области состоялось очередное рабочее совещание с представителями органа местного самоуправления.
Росреестр СО: в Самарской области продолжаются комплексные кадастровые работы
Программа мероприятий пройдет в трех разных локациях.
«Ночь кино 2025» в Музее Эльдара Рязанова. 23 августа
Полицейские, находившиеся в банке по служебному заданию
В Самарской области полицейские спасли сбережения пенсионерки от аферистов
Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие.
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области
В селе Ягодное Ставропольского района уже 4 года работает конный клуб «Black Horse».
Программа «Мама-предприниматель» помогла жительнице Ставропольского района в развитии конного клуба
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.
Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Росреестр СО: в Самарской области продолжаются комплексные кадастровые работы

19 августа 2025 09:59
54
В Новокуйбышевском отделе Управления Росреестра по Самарской области состоялось очередное рабочее совещание с представителями органа местного самоуправления.

В Новокуйбышевском отделе Управления Росреестра по Самарской области состоялось очередное рабочее совещание с представителями органа местного самоуправления по вопросам выполнения комплексных кадастровых работ (ККР). В рамках повестки рабочего совещания обсудили промежуточные итоги.

«ККР в г.о. Новокуйбышевск проходят исключительно на территории кадастровых кварталов, в границах которых утверждены проекты межевания территории (ПМТ). Предварительно ПМТ прошли процедуру актуализации. Жители принимали активное участие в публичных слушаниях при утверждении по результатам актуализации. Отмечается высокая заинтересованность жителей в ККР на территориях, застроенных многоквартирными жилыми домами», – говорит начальник отдела территориального планирования управления главного архитектора Администрации г.о. Новокуйбышевск Татьяна Махотина.

 «В рамках ККР образуются земельные участки, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома. В результате работ уточняются границы земельных участков, определяются местоположения контуров зданий и сооружений.Собственникам не нужно обращаться в регистрирующий орган с заявлениями о внесении в Единый государственный реестр недвижимости границ земельного участка или уточнения местоположения здания, соответствующая информация в реестр недвижимости будет внесена без их участия и бесплатно», - отметил начальник Новокуйбышевского отдела Управления Росреестра по Самарской области области Елена Авдонина.  

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
380
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
384
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
778
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
605
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
719
Весь список