Росреестр СО: пять причин отсутствия объектов недвижимости в «Личном кабинете правообладателя» и как их устранить 

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Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных рассказал, что делать, если в «Личном кабинете правообладателя» отсутствует объект недвижимости.

Доступ в «Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра осуществляется по логину и паролю учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала государственных услуг Российской Федерации.

- Учетная запись в ЕСИА на портале Госуслуг должна быть подтвержденной, а для представителей юридических лиц должна быть привязана к организации. В разделе «Мои объекты» сервиса «Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра отображается информация обо всех объектах недвижимости на территории Российской Федерации, собственником которых является пользователь личного кабинета, - говорит Анатолий Черных.

При этом отображение объектов недвижимости и сведений о правах на данные объекты осуществляется при следующих условиях:

- Права на объект недвижимости зарегистрированы и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);

- Для пользователей личного кабинета физического лица: в записи о праве в ЕГРН у правообладателя значения ФИО и СНИЛС полностью совпадают со значениями в профиле учетной записи в ЕСИА на портале Госуслуг;

Для пользователей личного кабинета представителей юридического лица: в записи о праве в ЕГРН у правообладателя юридического лица значения ИНН и ОГРН полностью совпадают со значениями организации указанной в профиле учетной записи представителя в ЕСИА на портале Госуслуг;

Случается, что правообладатель открывает раздел «Мои объекты», и в нём отсутствует принадлежащий ему объект недвижимости. Причин может быть несколько:

- Объект фактически принадлежит пользователю личного кабинета (например, есть правоустанавливающий документ – договор купли-продажи, дарения, передачи квартиры в собственность), но право не было зарегистрировано в Росреестре. В данном случае необходимо зарегистрировать свои права в установленном порядке и при подаче обращения на регистрацию обязательно указать СНИЛС.

- Права на объекты недвижимости возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», зарегистрированы в прежнем порядке и не внесены в ЕГРН. В данном случае необходимо подать заявление на регистрацию в ЕГРН ранее возникших до 1998 г прав. При подаче обращения обязательно указать СНИЛС.

- Сведения о зарегистрированном праве еще не отразились в сервисе «Личный кабинет правообладателя» сайта Росреестра. В данном случае необходимо подождать некоторое время, пока сведения о регистрации права отразятся в сервисе «Личный кабинет правообладателя».

- Сведения в профиле ЕСИА портала Госуслуг пользователя сервиса «Личный кабинет правообладателя» не совпадают с его данными, указанными в записи о праве в ЕГРН (например, в записи о праве у правообладателя отсутствует СНИЛС или правообладатель изменил фамилию и не внес изменения в ЕГРН). В данном случае необходимо подать заявление о внесении изменений в ЕГРН в части сведений о правообладателе (указание СНИЛС или изменения ФИО).

- В сервисе «Личный кабинет правообладателя» возникли технические проблемы при извлечении информации об объектах правообладателя и их отображении. В данном случае, если выполнены все необходимые действия, описанные в пунктах 1-4 и объект не отобразился в сервисе, то пользователю следует обратиться в службу поддержки.

" Для этого нужно щелкнуть по ссылке «Помощь и поддержка», расположенной в правой верхней части страницы сервиса «Личный кабинет правообладателя» (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_support), после чего откроется форма обращения для заполнения. Необходимо выбрать тему обращения «Функционирование отдельных сервисов сайта Росреестра», раздел темы «Сервис «Личный кабинет»», подраздел темы «Другое». Заполнить форму обращения, указав требуемые реквизиты и обозначив проблему в поле «Текст обращения». Далее прикрепить файл (несколько файлов в zip-архиве) с иллюстрацией и подтверждением проблемы. После этого нажать на кнопку «Отправить вопрос»", - дал пошаговую инструкцию обращения Анатолий Черных.