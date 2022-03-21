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Росреестр СО: гаражная амнистия должна быть доступной для всех

21 марта 2022 14:45
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В Самарской области расширят список документов, которыми граждане смогут подтвердить свое законное право на оформление гаража по гаражной амнистии. 

В Самарской области расширят список документов, которыми граждане смогут подтвердить свое законное право на оформление гаража по гаражной амнистии. 

На заседании комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию с участием представителей Управления Росреестра по Самарской области, прокуратуры Самарской области, областного министерства имущества и муниципалитетов принято решение рекомендовать принять поправки в областной закон «О земле». 

Председатель комитета Николай Сомов представил результаты анализа практики отказов органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков по гаражной амнистии. Юристы дали оценку документам, имеющимся у заявителей, которые можно рассмотреть в качестве основания для выделения земли гражданам на льготных условиях. В связи с этим Самарской Губернской Думой разработан законопроект, который расширит список документов, позволяющих оформить землю и расположенный на нем гараж. 

- В дополнение к федеральному списку документов появится региональный. В него в частности войдут следующие: ордер на занятие земельного участка, архивная выписка решения общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража или земельного участка под строительство гаража и разрешение на получение технических условий для присоединения гаража к линиям электроснабжения, выданное до 30 декабря 2004 года, - рассказал заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин, который курирует тему гаражной амнистии в рамках работы Центра компетенций. 

Он также сообщил, что Управление Росреестра как Центр компетенций анализирует обращения граждан по вопросам регистрации недвижимости в порядке гаражной амнистии и проводит консультации для муниципалитетов, МФЦ, кадастровых инженеров и граждан, чтобы в Самарской области все желающие смогли оформить недвижимость по упрощенному порядку. 

Ответы на часто задаваемые вопросы о гаражной амнистии можно прочитать на сайте Росреестра.

 

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