Росреестр предложил штрафовать владельцев участков с помощью дронов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Росреестр предложил штрафовать владельцев участков с помощью дронов

18 ноября 2025 11:16
159
Росреестр предложил штрафовать владельцев участков с помощью дронов

Росреестр предложил внести изменения в КоАП РФ, которые позволят бесконтактно возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного законодательства. Об этом пишет  "Коммерсант".

С новыми поправками предполагается использование беспилотников, самолетов и космических аппаратов. О возбуждении дела собственнику придет уведомление на электронную почту или заказное письмо.

"Росреестр нашел способ усилить контроль за владельцами земельных участков – он предлагает разрешить использовать для возбуждения административных дел данные, полученные при помощи беспилотников, самолетов и космической съемки", – говорится в материале.

В Росреестре отметили, что эксплуатация современных технических средств повысит объективность принятия решений в области земельного контроля. Это должно стимулировать собственников более внимательно следить за состоянием своих участков.

Ранее в России рассматривали возможность применения беспилотников на дорогах из-за нехватки сотрудников Дорожно-патрульной службы. Дроны могут начать использовать для документирования дорожно-транспортных происшествий.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
102
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
179
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
352
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
320
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1645
Весь список