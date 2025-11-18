Росреестр предложил штрафовать владельцев участков с помощью дронов

159

Росреестр предложил внести изменения в КоАП РФ, которые позволят бесконтактно возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного законодательства. Об этом пишет "Коммерсант".

С новыми поправками предполагается использование беспилотников, самолетов и космических аппаратов. О возбуждении дела собственнику придет уведомление на электронную почту или заказное письмо.

"Росреестр нашел способ усилить контроль за владельцами земельных участков – он предлагает разрешить использовать для возбуждения административных дел данные, полученные при помощи беспилотников, самолетов и космической съемки", – говорится в материале.

В Росреестре отметили, что эксплуатация современных технических средств повысит объективность принятия решений в области земельного контроля. Это должно стимулировать собственников более внимательно следить за состоянием своих участков.

Ранее в России рассматривали возможность применения беспилотников на дорогах из-за нехватки сотрудников Дорожно-патрульной службы. Дроны могут начать использовать для документирования дорожно-транспортных происшествий.