Роспотребнадзором СО проводится тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей

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Специалистами отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с сотрудниками Консультационного центра и пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» проводится тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей.

Оно ведется до 22 марта 2024 года (кроме выходных дней) с 10:00 до 16:00 с перерывом с 13:00 до 13:45.

Интересующие вопросы жители Самары могут задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефону: 8(846) 260-69-56; сотрудникам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефону: 8(800) 555-49-43 сообщает пресс-служба горадминистрации.