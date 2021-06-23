Роспотребнадзор СО: работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности хлебобулочной и кондитерской продукции

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Управлением Роспотребнадзора по Самарской области организована работа «горячей линии» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции. «Горячая линия» работает до 02 июля 2021 года.

Каждый позвонивший сможет получить информацию, касающуюся нормативно-гигиенических требований к данной категории товаров, порядка обжалования действий продавца, в случае приобретения некачественной продукции.

Консультирование граждан осуществляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефону 8 (846) 266-98-47 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

Также в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).