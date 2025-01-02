Роспотребнадзор СО: профилактика обморожений, меры предотвращения

В сезон установления отрицательных температур воздуха Управление напоминает об основных правилах профилактики обморожений при прогулках и работе на открытом воздухе. Признаки и симптомы обморожения: потеря чувствительности; ощущение покалывания или пощипывания; побеление кожи; волдыри.
Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожения на сильном морозе:
избегайте употребления спиртного – алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла;
не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми;
не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа;
носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови;
не допускайте замерзания обмороженного места вновь – это вызовет куда более значительные повреждения кожи;
прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.
Фото: freepik.com