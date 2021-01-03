Роспотребнадзор прокомментировал данные о появлении смертельной "Болезни Х"

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Роспотребнадзор внимательно следит за публикациями о ситуации в Конго, где обнаруживший вирус Эбола учёный сообщил о возможном появлении смертельно опасной "Болезни Х", передает Лайф. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго, — приводит сообщение ведомства агентство.

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эболы, предупредил о риске появления смертельно опасной "Болезни X". По его словам, у одной из пациенток в Демократической Республике Конго зафиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательные результаты.

Фото: Pixabay