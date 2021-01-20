Роспотребнадзор предупредил россиян о скорой активизации тараканов

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Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала радио Sputnik в среду, 20 января, что в ближайшее время россиян может ждать нашествие тараканов, передают "Известия".

Специалист пояснила, что обычно эти насекомые активизируются дважды в год для размножения. Так, в многоквартирных домах тараканы могут появиться уже в феврале. Второй раз они активизируются летом.

Рассказала Рославцева и о том, как защититься от вредителей. Она пояснила, что этим насекомым необходима вода и место, где можно отложить яйца. Будущее потомство в зависимости от температуры развивается около трех месяцев. Чтобы не позволить им пробраться в квартиру, следует поставить на вентиляционных отверстиях сеточки. Эксперт отметила, что в первую очередь тараканы пойдут на кухню и в ванную — в этих помещениях тепло и влажно, пишет телеканал «360».

Специалист Роспотребнадзора добавила, что вредители обрели устойчивость к основным инсектицидам. Так, они стали невосприимчивы к пиретроиду — средствами на его основе в основном пользуются сотрудники служб дезинфекции. В этой связи лучше использовать обычные пищевые приманки, к которым у популяции тараканов пока нет высокой резистентности, пишет «Федеральное агентство новостей».

Фото: Depositphotos/"Известия"