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Роспотребнадзор представляет интерактивную Карту питания России

24 сентября 2021 10:33
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Роспотребнадзор представляет интерактивную Карту питания России

Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» объявляет о запуске нового раздела сайта здоровое-питание.рфКарта питания России

Это уникальная база данных по культуре питания российских регионов, представленная в интерактивном формате.

Каждый регион имеет свои уникальные особенности и традиции питания. С помощью Карты пользователи могут получить следующую информацию:

∙    Статистика по потреблению белков, жиров, углеводов в сутки на человека – в зависимости от уровня показателей различные регионы на Карте выделяются разными цветами. 

К примеру, больше всего белков потребляют в Смоленской области и Республике Дагестан, меньше всего – на Камчатке и в Хабаровском крае.

  • ∙    Средняя калорийность рациона в сутки на человека – показатели также отображаются на карте в виде цветовой индикации.
     
  • ∙    Краткое описание региона.
     
  • ∙    Гендерный состав жителей региона.
     
  • ∙    Распространенность алиментарных заболеваний, связанных с неправильным питанием.
     
  • ∙    Потребление самых популярных групп продуктов (в год на одного жителя региона).
     
  • ∙    Краткая характеристика пищевой промышленности и сельского хозяйства региона.
     
  • ∙    Региональные новости – самая актуальная и свежая информация о ходе проекта «Здоровое питание» в субъектах Российской Федерации.
     

∙    Национальные кулинарные традиции и рецепты местных блюд. У пользователей есть возможность не только познакомиться с кухней регионов, но и самим поучаствовать в составлении народной энциклопедии питания, добавляя свои любимые рецепты, уникальные для их региона. Для этого нужно завести аккаунт в разделе «Книга рецептов – готовим вместе» и заполнить карточку рецепта, выбрав свой регион. После модерации рецепт появится на сайте. 

Карта питания России расширяет возможности проекта «Здоровое питание». На основном портале здоровое-питание.рф размещена полезная информации, которая помогает освоить правила здорового образа жизни, научиться находить баланс в питании, выбирать качественные и полезные продукты. В разделе «Школе здорового питания» доступны видеолекции, созданные при участии ведущих экспертов проекта. Специалисты делятся ценными знаниями о сбалансированном рационе, специфике питания людей разных возрастов и беременных женщин.

Сервис «4 сезона – тарелка здорового человека» позволяет выбрать программу питания, одобренную научными экспертами, составить полноценный, сбалансированный рацион, оздоровить свое меню, подобрать оптимальную тренировку и проконтролировать прогресс. 

В разделе «Книга рецептов – готовим вместе» собраны описания простых и полезных блюд, присланные читателями сайта, которые может приготовить каждый, кто хочет перейти на здоровое питание. А также мастер-классы от партнеров проекта – специалистов ВДЦ «Орленок» и ведущих шеф-поваров страны. Особое внимание уделено качеству и безопасности продуктов питания. Как выбрать товары, как правильно читать этикетку, каковы нормы потребления, куда обращаться покупателям, если товар оказался некачественным, – расширенные рекомендации специалистов Роспотребнадзора доступны читателям портала. 

Карта питания России – новый уникальный инструмент проекта «Здоровое питание», позволяющий в наглядной форме получить информацию про жителей нашей страны и их традиции, познакомиться с особенностями жизни и пищевых привычек в различных регионах. Карта уже открыта для пользователей и доступна по ссылке. Планируется дальнейшее расширение возможностей раздела, актуализация информации и добавление новых региональных рецептов.

 

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