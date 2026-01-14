Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
В Самарской области продолжат расчистку рек и прудов
Свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы
В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
В Самаре горел конный клуб
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
В Петербурге студентка задержана по делу о хищении более 5 млн руб. у школьницы
Роспотребнадзор напомнил самарцам правила безопасного купания в проруби

110
В преддверии крещенских купаний Роспотребнадзор напоминает жителям губернии о необходимости соблюдать меры предосторожности при погружении в ледяную воду.

Перед купанием рекомендуется объективно оценить состояние своего здоровья и уровень физической подготовки. Окунание в ледяную воду без подготовки могут вызвать сильный стресс для организма. Это ухудшит самочувствие и повысит риск заболеваний, пишет Самара-МК.

Купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и органов дыхания. При повышенном артериальном давлении возрастает риск сосудистых спазмов и инсульта, при пониженном — возможны судороги и потеря сознания. Медики также не рекомендуют подобные процедуры детям, особенно младенцам, из-за высокой опасности быстрого переохлаждения.

Окунаться следует только в специально оборудованных местах для крещенских купаний. Подход к проруби должен осуществляться по подготовленной, нескользкой дорожке, а при входе и выходе из воды необходимо держаться за перила. Использовать воду из купели для питья или приготовления пищи запрещено.

Время нахождения в воде не должно превышать одной минуты. После купания рекомендуется растереться полотенцем, переодеться в сухую теплую одежду, зайти в теплое помещение и выпить горячий безалкогольный напиток. Употребление алкоголя до и после купания недопустимо.

В центре внимания
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
125
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
168
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
350
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
437
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
646
Весь список