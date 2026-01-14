Роспотребнадзор напомнил самарцам правила безопасного купания в проруби

В преддверии крещенских купаний Роспотребнадзор напоминает жителям губернии о необходимости соблюдать меры предосторожности при погружении в ледяную воду.

Перед купанием рекомендуется объективно оценить состояние своего здоровья и уровень физической подготовки. Окунание в ледяную воду без подготовки могут вызвать сильный стресс для организма. Это ухудшит самочувствие и повысит риск заболеваний, пишет Самара-МК.

Купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и органов дыхания. При повышенном артериальном давлении возрастает риск сосудистых спазмов и инсульта, при пониженном — возможны судороги и потеря сознания. Медики также не рекомендуют подобные процедуры детям, особенно младенцам, из-за высокой опасности быстрого переохлаждения.

Окунаться следует только в специально оборудованных местах для крещенских купаний. Подход к проруби должен осуществляться по подготовленной, нескользкой дорожке, а при входе и выходе из воды необходимо держаться за перила. Использовать воду из купели для питья или приготовления пищи запрещено.

Время нахождения в воде не должно превышать одной минуты. После купания рекомендуется растереться полотенцем, переодеться в сухую теплую одежду, зайти в теплое помещение и выпить горячий безалкогольный напиток. Употребление алкоголя до и после купания недопустимо.