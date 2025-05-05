Роспотребнадзор: информация о запрете полевой кухни является недостоверной

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Роспотребнадзор опроверг сообщения о якобы данных ведомством рекомендациях запретить "солдатскую кашу" во время проведения акции "Бессмертный полк".

Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Отмечается, что появившиеся в ряде СМИ и Telegram-каналов сообщения о запрете ведомством "солдатской каши" являются недостоверными.

Ранее в Интернете сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от проведения праздничных мероприятий "Солдатская каша", "Фронтовая поляна" и других акций, которые связаны с использованием полевых кухонь для приготовления пищи и напитков, объяснив это высоким риском несоблюдения санитарно-гигиенических требований и норм, пишет Смотрим.