Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс

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Федеральное агентство по делам молодёжи объявило о начале приёма заявок на конкурс Росмолодёжь.Гранты 1 сезон. Принять участие могут граждане Российской Федерации от 14 до 35 лет включительно. Заявить свой проект необходимо до 12:00 (мск) 30 апреля.

Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете грантового модуля системы «Молодёжь России» , подтвердить аккаунт на Госуслугах, а также оформить свою инициативу в разделе «Проекты» и подать готовый проект по ссылке .

«Грантовый конкурс Росмолодёжи ежегодно повышает планку не только по количеству инициатив, которые формирует молодёжь, но и по качеству проработки, социально полезному эффекту реализуемых проектов. Из более 57 тысяч заявленных идей в 2023 году 4 300 получили поддержку. В этом году мы ожидаем еще больший интерес к конкурсу. Масштабные позитивные изменения всегда рождаются и складываются из таких локальных идей наших инициативных молодых людей, которым не все равно», — отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Заявить необходимо проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определённой целевой аудитории и не иметь цели извлечь прибыль.

Проект можно подать только в одной из 18 номинаций:

#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и международное сотрудничество;

#защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

#береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

#открывай_страну – проекты, направленные на развитие туристической привлекательности регионов и молодежного туризма;

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

#вклад_в_будущее – молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

