Я нашел ошибку
Главные новости:
По европейской части России прокатится мощное похолодание
По европейской части России прокатится мощное похолодание
Молодые самарцы смогут присоединиться к развитию молодёжной культуры на форуме «Метеор»
Молодые самарцы смогут присоединиться к развитию молодёжной культуры на форуме «Метеор»
В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов
В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов
Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс
Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс
В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км
В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км
Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми
Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми
В России 2 апреля зафиксировали 66 температурных рекордов
В России 2 апреля зафиксировали 66 температурных рекордов
Самовольный пристрой чуть не оставил жильцов дома в Новокуйбышевске без газа
Самовольный пристрой чуть не оставил жильцов дома в Новокуйбышевске без газа
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.53
0.24
EUR 99.41
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс

3 апреля 2024 10:57
69
Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс

Федеральное агентство по делам молодёжи объявило о начале приёма заявок на конкурс Росмолодёжь.Гранты 1 сезон. Принять участие могут граждане Российской Федерации от 14 до 35 лет включительно. Заявить свой проект необходимо до 12:00 (мск) 30 апреля. 

Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете грантового модуля системы «Молодёжь России», подтвердить аккаунт на Госуслугах, а также оформить свою инициативу в разделе «Проекты» и подать готовый проект по ссылке

«Грантовый конкурс Росмолодёжи ежегодно повышает планку не только по количеству инициатив, которые формирует молодёжь, но и по качеству проработки, социально полезному эффекту реализуемых проектов. Из более 57 тысяч заявленных идей в 2023 году 4 300 получили поддержку. В этом году мы ожидаем еще больший интерес к конкурсу. Масштабные позитивные изменения всегда рождаются и складываются из таких локальных идей наших инициативных молодых людей, которым не все равно», — отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Заявить необходимо проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определённой целевой аудитории и не иметь цели извлечь прибыль. 

Проект можно подать только в одной из 18 номинаций: 

  • #создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости  молодежи, в том числе  самозанятости;

  • #развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

  • #объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и международное  сотрудничество;

  • #защищай – проекты, направленные  на противодействие  идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

  • #стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

  • #сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

  • #двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

  • #вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

  • #делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

  • #береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

  • #открывай_страну – проекты, направленные на развитие туристической привлекательности регионов и молодежного туризма;

  • #будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

  • #помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

  • #расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

  • #родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

  • #МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

  • #Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

  • #вклад_в_будущее – молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

  •  

Перед подачей заявки Росмолодёжь.Гранты рекомендуют ознакомиться с методическими материалами. В Самарской области с оформлением инициативы поможет проектный офис: vk.com/knowledgecorporation

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
428
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
299
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1380
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
398
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
537
Весь список