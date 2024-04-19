Я нашел ошибку
Главные новости:
Только 2 из 10 самарцев следят за курсами доллара и евро
Только 2 из 10 самарцев следят за курсами доллара и евро
Роскадастр Самарской области провел горячую линию по вопросам кадастровой стоимости
Роскадастр Самарской области провел горячую линию по вопросам кадастровой стоимости
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
Россиянам напомнили об административной ответственности за сорняки на дачном участке
Россиянам напомнили об административной ответственности за сорняки на дачном участке
Самарцев приглашают на лекцию о пеликанах
Самарцев приглашают на лекцию о пеликанах
В «ЗИМ Галерее» открывается выставка «Сны во плоти»
В «ЗИМ Галерее» открывается выставка «Сны во плоти»
Кинотеатры убрали из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры убрали из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.09
-0.23
EUR 100.53
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию о пеликанах
В «ЗИМ Галерее» открывается выставка «Сны во плоти»
Железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм» прошла 18 апреля в Тольятти
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Роскадастр Самарской области провел горячую линию по вопросам кадастровой стоимости

19 апреля 2024 10:14
64
Роскадастр Самарской области провел горячую линию по вопросам кадастровой стоимости

Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области провели горячую линию по вопросам кадастровой стоимости. Прямой разговор с заявителями продлился около полутора часов. За это время удалось ответить на почти двадцать звонков.

В связи с тем, что в 2023 году в регионе прошел очередной этап государственной кадастровой оценки зданий, сооружений, помещений и других объектов капитального строительства, вопрос кадастровой стоимости очень актуален и востребован среди граждан, имеющих в собственности недвижимость.

Самые популярные вопросы, волнующие самарцев, касались уточнения размера кадастровой стоимости, как и где ее найти. Поступали и вопросы исполнения решений суда, сроки и порядок. Каждый дозвонившийся получил подробную консультацию или же был записан на прием к профильным специалистам филиала, если ситуация, описанная им, требовала более детального анализа.

Как отметила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Светлана Вандышева, проведение консультаций в формате горячей линии способствует росту правовой грамотности населения, жители региона имеют возможность получить ответы на интересующие вопросы от специалистов в режиме реального времени.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
61
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
538
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
336
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
288
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
471
Весь список