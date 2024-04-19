Роскадастр Самарской области провел горячую линию по вопросам кадастровой стоимости

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Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области провели горячую линию по вопросам кадастровой стоимости. Прямой разговор с заявителями продлился около полутора часов. За это время удалось ответить на почти двадцать звонков.

В связи с тем, что в 2023 году в регионе прошел очередной этап государственной кадастровой оценки зданий, сооружений, помещений и других объектов капитального строительства, вопрос кадастровой стоимости очень актуален и востребован среди граждан, имеющих в собственности недвижимость.

Самые популярные вопросы, волнующие самарцев, касались уточнения размера кадастровой стоимости, как и где ее найти. Поступали и вопросы исполнения решений суда, сроки и порядок. Каждый дозвонившийся получил подробную консультацию или же был записан на прием к профильным специалистам филиала, если ситуация, описанная им, требовала более детального анализа.

Как отметила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Светлана Вандышева, проведение консультаций в формате горячей линии способствует росту правовой грамотности населения, жители региона имеют возможность получить ответы на интересующие вопросы от специалистов в режиме реального времени.