Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 21 бренда

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Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда на соответствие обязательным и опережающим требованиям качества и обнаружило нарушения различной степени в продукции 18 торговых марок, сообщили РИА Новости в организации.

Для исследования была выбрана продукция следующих брендов: 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree, Tribuna. Оценка проводилась по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.

"…Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), остальные имеют те или иные нарушения… Девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента… Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества", - говорится в исследовании.