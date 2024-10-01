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Росгвардейцы стали участниками всероссийского фестиваля творчества участников СВО в Самаре

1 октября 2024 14:58
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Также представители Росгвардии проводили консультации для граждан по вопросам поступления на службу в ВНГ РФ и в ведомственные вузы Росгвардии.

В Самаре состоялся первый всероссийский фестиваль творчества участников специальной военной операции «Ленточка».

Участие в нем приняли сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области. По словам организаторов, этот масштабный патриотический фестиваль нацелен на объедение граждан России с помощью творчества.  Мероприятие собрало более 6 тысяч зрителей и участников из 10 регионов России.

Военному оркестру регионального управления Росгвардии под руководством майора Олега Чемоданова выпала честь открыть гала-концерт фестиваля. Исполненная музыкальным коллективом со сцены песня «Доблесть и честь» как нельзя более соответствует духу времени. Кроме того, вместе с самарским губернским хором «София» росгвардейские музыканты исполнили Государственный гимн России.

Помимо этого, сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Самарской области стали участниками выставочной зоны, которую мог посетить каждый желающий. Здесь стражи правопорядка показали жителям и гостям Самары беспилотные летательные аппараты, которые росгвардейцы используют в служебно-боевой деятельности. Сотрудники вневедомственной охраны продемонстрировали сигнальные системы и рассказали о том, как работает кнопка тревожной сигнализации. Особой популярностью пользовались стенды ОМОН, где желающие смогли ознакомиться с оборудованием, которое используют инженерно-технические группы в ходе обезвреживания взрывоопасных предметов и даже примерить экипировку бойцов росгвардейского спецназа.

Также представители Росгвардии проводили консультации для граждан по вопросам поступления на службу в ВНГ РФ и в ведомственные вузы Росгвардии. Ежегодно ведомственные высшие учебные заведения выпускают порядка 800 офицеров для войск правопорядка, имеющих воинское звание лейтенанта и квалификацию «специалист» или «бакалавр», в зависимости от изучаемых дисциплин. Росгвардейцы разъясняли преимущества службы в войсках правопорядка и рассказывали об имеющихся социальных гарантиях, а также о других аспектах деятельности силового ведомства.

 

Фото предоставлено пресс-службойм Управления Росгвардии по Самарской

Теги: Росгвардия Самара

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