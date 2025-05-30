Росгвардейцы региона провели проверку безопасности детских лагерей перед началом летнего сезона

131

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области в преддверии начала летней оздоровительной кампании 2025 проверили состояние защищенности детских оздоровительных лагерей.

В ходе инспекции особое внимание было уделено готовности персонала учреждений и частных охранных организаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также росгвардейцы проверили работу «тревожных кнопок», систем сигнализации, видеонаблюдения и сигналов оповещения.

Представители контролирующих органов проверяли соответствие требованиям безопасности, целостности ограждения по периметру объекта, надежности окон и дверей. Также были проверены документы и проведены инструктажи для работников охраны.

Руководители детских оздоровительных лагерей, где были выявлены нарушения, получили предписание на их устранение, а также рекомендации по повышению уровня безопасности и защищенности объектов.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области