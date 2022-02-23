Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары

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В канун празднования Дня защитника Отечества Управление Росгвардии по Самарской области совместно с Самарской пригородной пассажирской компанией организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала.

В рамках мероприятия на информационных мониторах пассажирской компании была развернута красочная и динамичная видеопрезентация, повествующая о буднях Управления Росгвардии по Самарской области, подразделения которой занимаются охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности на крупных транспортных узлах региона. Затем очаровательные сотрудницы пассажирской компании предлагали пассажирам-мужчинам на шуточные вопросы, связанные с военной службой. Победители, а ими в большинстве своем стали те, кто прошел суровую армейскую школу, получали призы от Самарской пригородной пассажирской компании и Управления Росгвардии по Самарской области.

- Сегодня, совместно с Росгвардией, мы решили поздравить всех мужчин Самарской области с праздником - Днем Защитника Отечества. И нам очень приятно, что такая серьезная организация, как Федеральная служба войск национальной гвардии помогла нам подготовить для всех наших земляков приятный сюрприз, - отметил генеральный директор Самарской пригородной пассажирской компании Олег Петрихин.

Музыкальное сопровождение флешмоба взял на себя творческий коллектив Управления Росгвардии по Самарской области под руководством Олега Чемоданова.

- Наш оркестр принимает активное участие в культурной жизни региона. И мы искренне рады поздравить всех жителей Самарской области с наступающим праздником - Днем защитника Отечества. А своих коллег, военных музыкантов, я от всей души поздравляю с прошедшим праздником

Днем военно-оркестровой службы, - сказал начальник военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области, майор Олег Чемоданов, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области