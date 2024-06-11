Росгвардейцы и работники Росрыболовства вернули в естественную среду обитания около 4 тысяч раков

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Сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области совместно с работниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского ТУ Росрыболовства провели профилактический рейд в акватории реки Чагры.



Участники разбились на несколько групп, которые патрулировали акваторию с целью выявления и пресечения фактов браконьерства. Мероприятие проходило в рамках операции «Нерест» на Саратовском и Куйбышевском водохранилищах с 20 апреля по 10 июня.



И в обычное время сети и раколовки являются незаконными орудиями лова, а в период нереста ограничения максимально строгие: ловить можно исключительно на одну удочку и только с берега. За нарушения предусмотрены как крупные денежные штрафы, так и уголовная ответственность.



За время мероприятия сотрудники Росгвардии и работники рыбнадзора обнаружили почти 300 многозаходных ловушек, в которые попали около 4000 раков. Незаконные орудия лова участники рейда сняли. Раки общим весом 120 килограммов выпущены в естественную среду обитания. Рейды продолжатся в течение всего сезона, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области