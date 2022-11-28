Роль женщины в современном мире обсудят на форуме многодетных семей в Самаре

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В Самаре состоится форум многодетных семей «Социальные роли женщины в современном мире: мать, жена, профессионал, общественный деятель…». Мероприятие состоится 30 ноября в 10.30 по адресу: г.о. Самара, ул. Мориса Тореза, 103А.

Правительство Самарской области уделяет особое внимание всесторонней поддержке семей с детьми. На повышение благополучия семей направлен и национальный проект «Демография». В Самарской области предоставляется более 30 различных мер соцподдержки семей с детьми, среди которых различные выплаты и другие виды помощи. Цель – объединив все существующие, как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки, адресовать их конкретной семье, предоставив именно ту поддержку, в которой она нуждается, обеспечив адресность и проактивность помощи.

Форум многодетных семей соберет на одной площадке экспертов, специалистов, представителей общественных организаций, органов государственной власти и представителей успешных многодетных семей города.

Форум многодетных семей г.о. Самара проходит уже 3 раз и охватил уже более 150 участников. Среди приглашенных гостей представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городского округа Самара, председатель Самарской региональной общественной организации помощи, поддержки и содействия многодетным семьям «Большая семья» Ольга Орлова, директор Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «Вместе» Елена Букина, председатель правления Регионального отделения международной общественной организации «Союз православных женщин» в Самарской области Мария Матанцева, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Самарской области Константин Доладов.

Участники форума обсудят лучшие социальные практики по повышению качества жизни семей с детьми, вопросы репродуктивного и психологического здоровья населения, а также роль женщины в общественном движении.

Гости форума смогут посетить музей Дворца ветеранов, поучаствовать в мастер-классах, пройти психологический тренинг, для многодетных семей внутригородских районов пройдет квиз на тему «Роль женщины в истории, литературе и современном мире».

Также в ходе форума пройдет награждение многодетных матерей Знаком отличия «Материнская доблесть» и др.