Родители Самарской области продолжают получать компенсацию за отдых детей в летнем лагере

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.59
0.16
EUR 93.84
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Родители Самарской области продолжают получать компенсацию за отдых детей в летнем лагере

3 сентября 2025 13:53
181
Родители Самарской области продолжают получать компенсацию за отдых детей в летнем лагере

 

В этом году по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в регионе действует новая мера поддержки семей с детьми — компенсация части стоимости самостоятельно приобретенной путевки в летний лагерь. Родители уже оценили ее преимущества, а также простоту оформления. На сегодня подано уже более 1700 заявлений.

Компенсацию получила, например, Анна Саяпина из Самары, купившая путевку для дочери Майи. Девочка с удовольствием отдыхала в лагере три недели.

«Мне сначала рассказала об этом лагере подруга. Когда я поехала в первый раз, мне там очень понравилось: классные вожатые, все было здорово организовано и весело. Особенно мне понравилось придумывать танцы, потому что я люблю танцевать. Дискотеки у нас были. Там было здорово», — восторженно рассказывает Майя. В следующем году она планирует вернуться туда же, чтобы опять встретиться с друзьями.

Мама Майи Анна Саяпина довольна отдыхом дочери. Она приобрела путевку за полную стоимость, а позже узнала о возможности вернуть значительную часть затрат. Особенно ее порадовала простота оформления.

«Оказалось, всё просто. Я думала, могут возникнуть сложности, но на самом деле нет. Я позвонила в соцзащиту по нашему району, и мне объяснили, какой пакет документов нужен, записали на прием. Я заполнила заявление, подала необходимые документы. И в течение 10–12 дней уже перечислили деньги», — поделилась Анна Саяпина.

Максимальный размер компенсации составляет 14 914,20 рублей. Она предоставляется за путевку, приобретенную родителями самостоятельно на заезд от 14 дней, и рассчитывается исходя из фактического времени пребывания ребенка в летнем лагере. 

Важно - для получения компенсации необходимо предоставить договор с лагерем и отрывной талон, в котором указано, сколько дней ребенок фактически пробыл в лагере. Полный список необходимых документов размещен в разделе «Отдых и оздоровление» на сайте министерства: https://news-minsocdem.samregion.ru/node/65731.

Для оформления частичной компенсации необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства в течение месяца со дня возвращения ребенка из лагеря. Также заявление можно подать электронно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики в разделе «Социальный Портал»: https://minsocdem.samregion.ru/portal/statement/create.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
123
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
200
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
244
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
246
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня
228
Весь список