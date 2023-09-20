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Родители Самарской области могут записать ребенка в кружки и секции через госпаблики в соцсетях

20 сентября 2023 12:08
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Родители Самарской области могут записать ребенка в кружки и секции через госпаблики в соцсетях

Получение услуг становится все проще и комфортнее. Виджеты «Сообщить о проблеме» есть на сайтах госорганов и в госпабликах - официальных страницах в соцсетях. Теперь, чтобы записать себя к врачу или ребенка в секцию не нужно даже выходить из привычной социальной сети «ВКонтакте». Здесь появилось новое мини-приложение «Госуслуги». В этом сервисе пользователи соцсети смогут легко и быстро воспользоваться популярными услугами портала. 


В мини-приложении «Госуслуги» в ВК доступны разделы:
- «Образование» — запись ребенка в кружки или секции;
- «Авто» — предъявление документов, допуск к управлению авто и проверка его данных;
- «Здоровье» — запись к врачу.


Чтобы воспользоваться мини-приложением «Госуслуги», необходимо перейти в любой госпаблик региона, например, в сообщество школы или детского сада, в галерее виджетов выбрать «Госуслуги», авторизоваться через Госуслуги. После этого пользователь автоматически возвращается в мини-приложение, и можно получать услугу. 

В мобильном приложении мини-приложение «Госуслуги» можно найти в разделе «Сервисы» по поиску. 
Важное уточнение, что скачивать приложение не нужно. Данные пользователя не передаются соцсети и хранятся на Госуслугах. 
Подписываться на госпаблики рекомендуется не только для связи с органами власти и госучреждениями, но и для того, чтобы быть в курсе самой актуальной и достоверной информации.
В Самарской области создано 2660 госпабликов. В совокупности на них подписано почти 3 млн человек. С прошлого года создание официальных сообществ – требование законодательства.
Систему официальных сообществ в социальных сетях разрабатывает Центр управления регионом Самарской области. Самая популярная соцсеть среди россиян – «ВКонтакте». Именно в ней для удобства граждан и разрабатывается экосистема. Специалисты ЦУР также проводят обучение администраторов госпабликов и оценивают качество контента по нескольким критериям: оформление, контентная политика, живой язык, фото и видео, вовлеченность и обратная связь.

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