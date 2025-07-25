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Родители могут получить компенсацию за путевки в детские лагеря, расположенные на территории Самарской области

25 июля 2025 16:13
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Путевка должна быть приобретена на заезд от 14 дней.

В 2025 году родители (законные представители) могут получить компенсацию за купленную путевку в лагеря, входящие в реестр лагерей и расположенные на территории Самарской области. Максимальная сумма компенсации составляет не более 14 914,20 рублей. 

Путевка должна быть приобретена на заезд от 14 дней. Компенсации подлежат фактические дни пребывания ребенка в лагере, но не более 21 дня.

Важно отметить, что воспользоваться можно только одной из следующих мер поддержки за счет средств областного бюджета:
- получение бесплатной путевки через комплексные центры социального обслуживания населения (дети участников специальной военной операции, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации);
- приобретение путевки с частичной оплатой родительского взноса через систему бронирования путевок на региональном портале государственных услуг;
- оформление компенсации за уже приобретенную путевку.

За компенсацией необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства в течение месяца со дня оказания услуги по отдыху и оздоровлению, но не позднее 30 сентября текущего календарного года.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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