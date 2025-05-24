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Родители из Самары рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного в этом году

24 мая 2025 13:57
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Родители из Самары рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного в этом году

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов из города.

В Самаре организация выпускного 9-классников обходится в среднем в 12 500 рублей на ребенка. В Москве эта сумма достигает 15 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 14 000 рублей.

Для 11-классников расходы заметно выше: средние затраты составляют 19 000 рублей, в столице — 23 000 рублей, а в городе на Неве — 21 000 рублей.

Не все школьники посещают выпускной: 6% родителей 9-классников и 2% родителей 11-классников сообщили, что их дети праздновать не будут.

Одежда для выпускника — еще одна затратная статья бюджета. В среднем наряд для юноши в 9 классе стоит 17 500 рублей, а в 11 классе — 18 500 рублей. Для девушек эти суммы составляют 16 000 и 21 000 рублей соответственно.

При этом 18% родителей 9-классников и каждый шестой родитель 11-классника (16%) не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек такой вариант встречается реже — только 7% выпускниц обходятся без праздничных обновок.
 

Время проведения: 15 апреля — 20 мая 2025 года

Теги: Опрос

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