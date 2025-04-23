родителей тревожат фастфуд и газировка в школьных буфетах

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Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева направила в Минпросвещения запрос с просьбой разъяснить, как формируется перечень продуктов для продажи в школьных буфетах. В нем она объяснила, что родителей беспокоит избыток выпечки, фастфуда, сладостей и напитков с высоким содержанием сахара в меню.

«Для информирования граждан прошу вас, уважаемый [глава Минпросвещения] Сергей Сергеевич, поручить дать разъяснения о порядке формирования перечня товаров и видов горячего питания, представленных в школьном буфете, а также дать мотивированные разъяснения относительно выбора данной продукции», — написала Горячева в своем заявлении. Ее слова приводит ТАСС. Она также выразила тревогу родителей по поводу избытка выпечки, фастфуда, сладостей и сахаросодержащих напитков в школьном меню. По ее словам, именно в школьном возрасте формируются пищевые привычки, и если дети постоянно выбирают нездоровую пищу, это становится нормой, которую сложно изменить во взрослом возрасте. Горячева подчеркнула, что школьное питание должно быть реальным элементом заботы о здоровье детей, а не просто формальностью.

Руководитель комитета по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей партии «Новые люди» Кира Скрипаль, в свою очередь, заявила, что сахарный диабет все чаще встречается у детей, одной из причин которого является ожирение, связанное с неправильным питанием. Она предложила внедрить альтернативные «здоровые» блюда в школьные буфеты, этому может поспособствовать программа Роспотребнадзора «Здоровое питание», пишет Ура.ру.