Родителей предупредили о новой схеме мошенников, представляющихся учителями

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В России аферисты придумали новую мошенническую схему, направленную на детей. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает gazeta.ru.

По данным пресс-службы, злоумышленники представляются учителями и звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала в «Сферуме», для чего детям нужно назвать код из СМС-сообщения.

«Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги» и дальнейшей противоправной деятельности», — рассказали в МВД.

Отмечается, что злоумышленники могут при звонке называть настоящие имена сотрудников учебных заведений, а также создавать дипфейки или использовать подменные номера. Родителей призвали проверять информацию по достоверным каналам связи и обращаться к сотрудникам школы напрямую.

В пресс-службе «Сферума» в свою очередь подчеркнули, что обновление коммуникационной платформы происходит автоматически и исключительно на устройстве пользователя, то есть без участия третьих лиц. Там добавили, что для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от портала «Госуслуги».