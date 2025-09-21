Я нашел ошибку
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами

21 сентября 2025 12:00
Наибольший гендерный разрыв в зарплате среди стран "Большой двадцатки" (G20) зафиксирован в Южной Корее, Индии и России, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные разных стран.

Отмечается, что это данные 2023 года, так как более свежие на настоящий момент не представлены.

  • Самый большой разрыв в зарплате – в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. За ней идут Индия с разницей в 30,41% и Россия с 30,36%.
  • Также значительное отставание по зарплатам женщин от мужчин с разницей выше 20% наблюдается в Саудовской Аравии (28,2%), Турции (27,1%), Великобритании (26,8%), Аргентине (26,33%), Японии (26,27%), Италии (24,8%), Франции (23,7%) и Мексике (21,6%).
  • В число стран с меньшим разрывом вошли Бразилия (18,1%), США (17,3%), Индонезия (16,6%) и Германия (15,6%).
  • Наименьший разрыв в зарплатах среди стран G20 зафиксирован в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).

Ранее Росстат сообщил, что в 2025 году 1,8 миллиона россиян (или 2,6% работающих) получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот показатель был выше только в 2019 году – тогда таких насчитывалось 2,19 миллиона человек или 2,9%. После 2019 года доля работников с доходом ниже МРОТ сначала снижалась, но затем начала расти вновь. Особенно заметно увеличение этой доли произошло в бюджетном секторе: если в 2019 году 4,5% бюджетников зарабатывали меньше МРОТ, то сейчас этот показатель составляет 4,2%. Среди сотрудников частных компаний наоборот произошло снижение числа тех, кто получает меньше минимального уровня.

В 2025 году МРОТ в России установлен на уровне 22 440 рублей. Минтруд планирует повысить его до 27 093 рублей. В настоящее время зарплату ниже этого уровня получают около 6% работников.

Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
