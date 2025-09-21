РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами

Наибольший гендерный разрыв в зарплате среди стран "Большой двадцатки" (G20) зафиксирован в Южной Корее, Индии и России, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные разных стран.
Отмечается, что это данные 2023 года, так как более свежие на настоящий момент не представлены.
Ранее Росстат сообщил, что в 2025 году 1,8 миллиона россиян (или 2,6% работающих) получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот показатель был выше только в 2019 году – тогда таких насчитывалось 2,19 миллиона человек или 2,9%. После 2019 года доля работников с доходом ниже МРОТ сначала снижалась, но затем начала расти вновь. Особенно заметно увеличение этой доли произошло в бюджетном секторе: если в 2019 году 4,5% бюджетников зарабатывали меньше МРОТ, то сейчас этот показатель составляет 4,2%. Среди сотрудников частных компаний наоборот произошло снижение числа тех, кто получает меньше минимального уровня.
В 2025 году МРОТ в России установлен на уровне 22 440 рублей. Минтруд планирует повысить его до 27 093 рублей. В настоящее время зарплату ниже этого уровня получают около 6% работников.