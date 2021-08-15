Режиссер рассказала о документальных фильмах, в которых снялся летчик Евгений Кузнецов, погибший в Турции

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Российский летчик Евгений Кузнецов, погибший при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции, был одним из тех, кто после распада Советского Союза возродил палубную авиацию России. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила главный режиссер дирекции документального кино Первого канала Наталья Гугуева.

"У меня три фильма, в которых снимался Евгений Кузнецов. Первый фильм - это "Форсаж", который был снят в 2001 году. Там Женя еще молодой, но очень мощный летчик. Один из самых ярких и эрудированных летчиков-учеников Тимура Апакидзе (военный летчик, Герой РФ, генерал-майор авиации ВМФ). Он был в числе той десятки палубных летчиков, которые, по сути, создали и потом спасли палубную авиацию России после развала СССР", - сообщила режиссер.

Второй фильм - "Тимур. История последнего полета". "Фильм о гибели командира и учителя первых палубных летчиков-истребителей в нашей стране Тимура Апакидзе. В фильме есть кадры, где Женя Кузнецов руководит последним полетом Тимура с земли и дает команду на катапультирование. Очень тяжелые кадры, попавшие в объектив камеры", - рассказала Гугуева. Третьей картиной, где Кузнецов сыграл главного героя, стал фильм "Форсаж. Возвращение".

Документальный фильм "Форсаж. Возвращение" был снят в 2016 году. Картина о российских военных летчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошел Украине. Часть съемок проходила в Мурманской области.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС