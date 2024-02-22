Ресурсный центр добровольчества Самарской области отмечает свой первый юбилей

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21 февраля 2024 года Ресурсному центру поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) Самарской области исполнилось 5 лет с момента основания. С 2019 года он реализует региональные и федеральные проекты, поддерживает и курирует инициативы волонтёров по разным направлениям, а также помогает региональным объединениям и НКО развиваться в сфере добровольчества в регионе.

«Добровольчество в Самарской области имеет богатую историю и хорошие традиции. Однако особый импульс движению в регионе придает Ресурсный центр добровольчества поддержки и развития волонтерства. На протяжении шести лет подряд наша губерния становится победителем федерального конкурса «Регион добрых дел», на самарской земле проходят крупнейшие всероссийские события, а наши добровольцы регулярно проявляют себя на различных мероприятиях. Также Самарская область входит в число лидеров по эффективности деятельности ресурсных центров добровольчества и развития добровольческой деятельности. Безусловно, все это свидетельствует о большой системной работе. Уверен, амбициозная команда Центра достигнет еще больших высот, а преданность выбранному пути и энтузиазм станут мощным двигателем развития движения», – отметил министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев.

В настоящее время общая численность волонтёров Самарской области составляет более 200 тысяч человек. Добровольцы оказывают помощь по разным направлениям деятельности: социальная, экологическая, медицинская, культурная, инклюзивная, событийная, поисковая.

«За 5 лет упорной и плодотворной работы Ресурсный центр добровольчества достиг значительных результатов в популяризации волонтёрской деятельности и привлечении новых добровольцев. Добровольчество в Самарской области – это единый механизм, огромная сплочённая команда. На данный момент на главной волонтёрской платформе страны ДОБРО.РФ зарегистрированы более 120 тысяч человек, более 3 тысяч организаторов добровольческой деятельности. В регионе действуют уже 14 Добро.Центров, и это число будет увеличиваться», – отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Самарская область является одним из лидеров в сфере поддержки и развития добровольчества, деятельности социально-ориентированных НКО в Российской Федерации. Так регион входит в число 3 регионов России, которые 6 лет подряд одерживали победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик в сфере волонтёрства «Регион добрых дел». В 2023 году Самарская область стала лидером рейтинга, набрав наибольшее количество баллов по результатам конкурса. Среди проектов, получивших грантовую поддержку, также присутствуют инициативы Ресурсного центра добровольчества, такие как мотивационная программа «Добролайф», информационный проект о добровольчестве в лицах «Неслучайные истории» и т.д.

В 2023 году Ресурсный центр добровольчества принял участие в организации и проведении на территории Самарской области Всероссийского мероприятия «Добро.Конференция», в котором приняли участие более 4500 человек из разных субъектов страны. В дни проведения в Самаре открылся первый Добро.Центр «Молоды душой», был дан старт отбору кандидатов в волонтёрский корпус Всемирного фестиваля молодёжи-2024, подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией волонтёрских центров, Самарской областью и Ресурсным центром добровольчества региона.

Также в 2023 году Ресурсный центр одержал победу в конкурсе и стал одним из 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024. Была проведена масштабная кампания по отбору кандидатов в добровольцы Фестиваля, в общей сложности поступило 1460 заявок от волонтёров региона – это четвёртый результат по всей России. Также специалисты Центра проводили собеседования и обучение кандидатов еще из трех соседних регионов: Республики Башкортостан, Саратовской и Оренбургской областей.

По итогам мониторинга эффективности деятельности региональных ресурсных центров добровольчества и развития добровольческой деятельности в субъектах РФ региональный Ресурсный центр вошел в число лидеров рейтинга эффективности. Самарская область заняла 2 место в рейтинге развития добровольчества среди регионов Российской Федерации с численностью населения более 2 000 000 человек.

В данный момент Ресурсный центр добровольчества участвует во Всероссийском конкурсе на выбор сертифицированных центров привлечения и отбора кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы 2024.