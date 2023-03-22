Рекордная экспедиция Федора Конюхова на воздушном шаре из Кировска начнется 24 марта

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Рекордный перелет Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» из Кировска в сторону Красноярского края стартует рано утром 24 марта. Об этом сообщается на сайте путешественника, пишут "Известия".

В полете вместе с Конюховым будет участвовать президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

В экспедиции воздухоплаватели планируют установить сразу два мировых рекорда: по продолжительности и дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Запланировано продержаться в воздухе более 60 часов и преодолеть до 3 тыс. км, улучшив свой предыдущий результат.

Полет будет проходить на высоте до 5 км со средней скоростью 40–50 км/ч, в ходе него будут использованы баллоны с топливом общим весом почти 4,5 т.

По словам Конюхова, для рекордного перелета всё готово.

Точное время старта рекордного перелета будет зависеть от силы ветра и скорости наполнения шара газом, отмечается, что погода тоже может внести коррективы в путешествие.

Фото: konyukhov.ru