регистрация на форум «иВолга» продлена до 4 июня

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Дирекция молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы объявляет о продлении регистрации. У всех, кто не успел подать заявку, есть еще время, чтобы стать частью одного из молодёжных событий этого лета. Новый крайний срок — 4 июня включительно.

Масштабное событие, организованное в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберёт 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны.

В 2025 году образовательная программа «иВолги» реализуется через сюжетную игру, где каждый участник станет активным участником процесса. Помогут им в этом игропрактики, которые прямо сейчас проходят обучение и учатся погружать участников в механику и правила сюжетной игры.

Участники будут распределены по семи профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». В рамках этих профилей молодёжь будет работать над прикладными задачами, изучать историю и биографию выдающихся россиян, а также разрабатывать коллективную концепцию «мечта молодёжи России».

Тема сохранения исторической памяти в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет одним из ключевых направлений форума. А продолжение сотрудничества с Движением Первых поможет развивать молодёжные инициативы и обеспечит обмен опытом между участниками и региональными отделениями Движения. Молодые активисты смогут представить идеи по развитию Движения в своих субъектах, вступить в ряды наставников и получить поддержку на реализацию проектов.

На площадке форума будут проведены два грантовых конкурса: от Росмолодёжь.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участники смогут получить поддержку до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

«иВолга» проводится при активном участии аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Поддержка со стороны полпредства традиционно позволяет обеспечить высокий уровень организации, а также сформировать диалог между молодёжью и органами государственной власти.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться, выбрать один из семи профилей и подать заявку на платформе Росмолодёжь.Форумы до 4 июня.

Подробную информацию о форуме можно узнать в социальных сетях «иВолги»: телеграм-канале и группе ВКонтакте.

Организаторами молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.