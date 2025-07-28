Регионы поборются за право провести на своих площадках марафон Знание.Первые, приуроченный к 80-летию атомной промышленности России

Я нашел ошибку
Главные новости:
О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.
1 августа в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Минтранс: пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»
Минтранс: пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»
Во время экскурсии участники пройдут по набережной, побывают на Хлебной площади, узнают, как повлияла река на судьбу города и полюбуются ландшафтом самарского междуречья.
«О времени и реке»: пешеходная экскурсия музея Алабина
Обычно печень долго не сообщает о своем заболевании, а таких насчитывается более 50 разновидностей.
Самарский врач рассказала, что может навредить здоровью печени
Родители Марат и Гульназ вместе с детьми и дедушкой Ниязом дружно занимаются бегом, плаванием, ходят на лыжах, отжимаются.
«Самая спортивная семья России»: в номинации «Семейные чемпионы» третье место заняла семья из Тольятти
Возбуждено уголовное дело.
В Сызрани у мужчины полицейские изъяли порядка 140 граммов канабиса
Водитель госпитализирован с места ДТП.
В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» LADA Kalina  врезалась в дорожное ограждение
Выявлено свыше 1200 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.55
0.69
EUR 93.35
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Регионы поборются за право провести на своих площадках марафон Знание.Первые, приуроченный к 80-летию атомной промышленности России

28 июля 2025 11:12
200
Регионы поборются за право провести на своих площадках марафон Знание.Первые, приуроченный к 80-летию атомной промышленности России

Стартовал конкурсный отбор региональных площадок на проведение марафона Знание.Первые, который будет посвящен 80-летию российской атомной промышленности и пройдет с 26 по 28 сентября. По итогам конкурса будут выбраны 10 регионов, где развернется обширная просветительская программа с участием выдающихся государственных деятелей, глав крупнейших компаний и госкорпораций, представителей культуры и искусства, спортсменов, журналистов и медиаэкспертов. Организатор марафона — Общество «Знание» при поддержке ГК «Росатом».

Марафон Знание.Первые — главное просветительское событие страны. Традиционно он охватывает разные регионы России, а его площадками становятся научные, культурные, деловые пространства в десятках городов, открывая новые возможности для молодежи. Так, весной этого года марафон Знание.Первые прошел на 11 площадках по всей России: в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Владикавказе, Донецке, Казани, Омске, Перми, Рязани, Салехарде и Южно-Сахалинске.

Этой осенью марафон продлится с 26 по 28 сентября, его главной темой станет 80-летие атомной промышленности России. Региональные площадки на конкурсной основе выберет комиссия, в состав которой войдут опытные эксперты, в том числе руководители Общества «Знание». Конкурс пройдет в несколько этапов: до 15 августа регионы смогут прислать заявки на участие в конкурсе. До 20 августа комиссия подведет отбор победителей. И к 22 августа список регионов-участников будет опубликован на официальном сайте Общества «Знание».

«Этот марафон будет иметь особое значение, ведь он приурочен к 80-летию российской атомной промышленности – одной из ключевых отраслей, обеспечивающих суверенитет России, её безопасность и научно-технологическое лидерство. За достижениями в этой отрасли стоит колоссальный труд поколений инженеров, ученых, управленцев, чей опыт является ориентиром для молодежи. И наша задача сегодня – сохранить эту связь поколений, передать молодым людям знания, смыслы, ценности, которые лежат в основе великих технологических прорывов. Марафон Знание.Первые как раз станет таким пространством. Перед ребятами в разных уголках страны выступят выдающиеся люди, которые откроют дорогу к знаниям, вдохновят их на собственные большие достижения. Я уверен, что вместе с коллегами из госкорпорации «Росатом» мы сделаем масштабную и интересную программу, которая даст возможность аудитории расширить кругозор, узнать много новой, актуальной и достоверной информации», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Марафон посетят более 22 тысяч молодых людей из всех регионов России и других стран. За три дня на площадках марафона выступят 125 лекторов. Это государственные и общественные деятели, руководители компаний, предприниматели, ученые, популяризаторы науки, мастера культуры и искусства, спортсмены, блогеры и другие известные люди.

Программа марафона позволит участникам взглянуть на атомную промышленность с разных сторон. Речь пойдет об открытиях, технологиях и инновациях, которые делают Россию мировым лидером в атомной сфере и лежат в основе суверенитета страны. Лекторы и участники обсудят значение мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер. Также в центре внимания будут возможности, которые открываются перед молодежью в сфере атомной промышленности в нашей стране.

В преддверии марафона участники также смогут посетить уникальные технологичные объекты — атомные электростанции и предприятия, научные центры и институты, познакомиться с новейшими разработками и вместе с ведущими учеными погрузиться в богатую историю развития отечественной атомной отрасли.

Грядущий марафон Знание.Первые войдет в программу международного форума World Atomic Week и станет одним из ключевых событий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности в России.

Фото: Пресс-служба общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
103
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
550
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
691
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
504
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
491
Весь список