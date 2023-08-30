Регионы ПФО ждут молодежь из дружественных стран

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29 августа 2023 года в Казани полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании «Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире» Казанского глобального молодежного саммита.

На масштабный форум прибыли 140 делегатов из 30 стран – министры и молодежь из стран-членов или наблюдателей Организации исламского сотрудничества (ОИС), стран БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона, представители международных компаний и эксперты в области молодежной политики, представители научного сообщества.

Открывая Пленарную сессию Казанского глобального молодежного саммита, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил актуальность выбранной темы: «Наша страна рассматривает традиционные ценности как основу развития российского общества, позволяющую укреплять суверенитет, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Сферы образования, воспитания и работы с молодежью определены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным как одни из основных направлений реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Россия вместе с государствами, придерживающимися гуманистических традиционных ценностей, противостоит попыткам изменить и ценности, и саму природу человека, разрушив культурный и этический фундамент цивилизации. Эта борьба ведется сейчас на многих направлениях и в разных областях. И сфера воспитания будущих поколений – важнейший пункт этого противостояния».

Игорь Комаров отметил, что вопросам воспитания молодежи на основе традиционных ценностей в ПФО уделяется особое внимание, масштабная работа по этому направлению идет в рамках окружных общественных проектов. В числе самых значимых – окружной конкурс «Успешная семья Приволжья», в котором ежегодно участвуют многодетные семьи из всех регионов ПФО. Так, в 2023 году участие в конкурсе приняли 1,5 тысячи многодетных семей, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом. Подчеркнув общность традиционных гуманистических ценностей, полпред пригласил к участию в окружных общественных проектах молодежь из дружественных стран.

В своем выступлении Игорь Комаров также поздравил руководство и жителей Татарстана с Днем Республики и Днем города Казани. Поздравительное приветствие гостям и участникам молодежного саммита направил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая перед участниками пленарной сессии, Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул: «Международное молодёжное сотрудничество играет важное значение в укреплении отношений России с исламским миром. Уверен, дальнейшая совместная работа с Молодёжным форумом ОИС и «Движением первых» внесёт важный гуманитарный вклад в построение многополярного и устойчивого мира, основанного на ценностях взаимного уважения и культурного многообразия».

В рамках работы сессии заслушаны выступления представителей различных международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества, международной организации «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества», Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО