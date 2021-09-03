Региону выделено дополнительно из федерального бюджета более 23 млн рублей

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Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных средств из федерального бюджета на создание и модернизацию библиотек, а также на поддержку творческой деятельности в части оснащения детских и кукольных театров техническим и технологическим оборудованием, необходимым для осуществления этой деятельности.

Самарской области выделено дополнительно 10 000,0 тыс. рублей на создание модельных муниципальных библиотек, 11 204,7 тыс. рублей на комплектование новыми книгами фондов государственных и муниципальных библиотек, 1 926,1 тыс. рублей – на техническое оснащение детских театров.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством совместно с Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский уточнил, что средства на создание модельных муниципальных библиотек выделены дополнительно к уже заложенным для Самарской области в федеральном бюджете на 2021 год субсидиям в размере 30 000,0 тыс. рублей. Средства на оснащение детских театров выделены дополнительно к уже заложенным для области в федеральном бюджете на 2021 год субсидиям в размере 17 234,6 тыс. рублей.

Леонид Симановский отметил:

"Решения о выделении дополнительных средств регионам на создание и модернизацию библиотек, а также на поддержку творческой деятельности в части оснащения детских и кукольных театров приняты парламентской Комиссией совместно с Правительством РФ во исполнение апрельского Послания Президента Федеральному Собранию РФ. Оснащенные по современным стандартам библиотеки, способны обеспечить онлайн доступ к электронным книгам и документам, многим библиотечным и архивным фондам, к базам знаний из любого места нашей огромной страны. Поэтому их роль в образовании, особенно молодежи, повышении уровня культуры, сейчас возрастает. Не случайно еще в марте этого года Правительство РФ в рамках нацпроекта «Культура» утвердило Стратегию развития библиотечного дела в России до 2030 года. Детские театры также очень важны и для образования, и для воспитания, и для духовного и творческого развития детей и подростков.

В прошлом году при принятии Госдумой федерального бюджета на 2021-2023 годы мы с руководством области добились выделения Самарской области на этот год существенных средств поддержки и на оснащение детских театров, и на создание трех модельных библиотек – двух в Самаре и одной в Новокуйбышевске. Кроме того, мы добились и выделения более 150 млн рублей на этот и последующие два года на завершение реконструкции Самарского театра юного зрителя.

Выделенные парламентской Комиссией совместно с Правительством РФ Самарской области дополнительные средства помогут создать в муниципалитетах новые библиотеки, пополнить библиотечные фонды, оснастить детские и кукольные театры современным техническим и технологическим оборудованием".

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