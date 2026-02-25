Я нашел ошибку
россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
Региональный этап чемпионата «Профессионалы»: новые возможности для профориентации школьников в Самарской области

162
Региональный этап чемпионата «Профессионалы»: новые возможности для профориентации школьников в Самарской области

В Самарской области уже вторую неделю проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования организованы на 25 площадках образовательных организаций региона – в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске, Нефтегорске и Сергиевске. Одна из площадок, расположенная в Тольяттинском социально-педагогическом колледже, приняла директоров школ города на профориентационный тур. В этот же день профтуры прошли в Тольяттинском машиностроительном колледже и Самарском колледже сервиса производственного оборудования им. Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина.

Вместо привычной экскурсии участникам предложили формат погружения: директора на несколько часов стали студентами и прошли маршрут колледжа – от знакомства с образовательной средой до итогового подведения результатов. Они посетили четыре занятия: создали визитки, участвовали в гонке дронов, попробовали себя в профессиональной пробе «Мультипликация» и познакомились с методами диагностики тела. День завершился классным часом с рефлексией и вручением дипломов партнёров.

Ключевая идея профтура – показать, что профориентация сегодня – это системная работа, где школьники могут «примерить профессию» в реальных условиях и понять перспективы выбранной траектории. Колледжи становятся площадками такого практического знакомства, а взаимодействие школ и колледжей помогает выстраивать образовательные маршруты обучающихся.

Дарья Киселева, муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Тольяттинского территориального управления отметила: «Такие события, как дни открытых дверей, чемпионат профмастерства «Профессионалы», мастер-классы и встречи со студентами СПОэлементы единой системы профориентации, которая помогает школьникам Тольятти осознанно выбрать профессию и стать частью кадрового резерва региона».

С приветственным словом к участникам обратился Максим Ланчиков, директор Тольяттинского социально-педагогического колледжа: «Профтур сегодняэто не просто презентации и экскурсии, а попытка сделать шаг навстречу друг к другу, а также возможность дать понимание представителям школ, что такое СПО и как оно устроено изнутри».

Ирина Пронина, директор МБУ «Школа №93» отметила: «Взаимодействие школ и колледжей позволяет в полной мере раскрыть спектр специальностей, которые предлагает система среднего профессионального образования, и донести эту важную информацию до школьников. Формат профтуров играет ключевую роль: он помогает ребятам сделать осознанный шаг к профессии, в которой они смогут реализовать себя в будущем».

Современная профориентация строится на практике и партнёрстве. Колледжи становятся центрами притяжения для школ и ключевым элементом единой модели профессионального самоопределения в регионе. Профтуры помогают выстраивать слаженную систему взаимодействия между школами и колледжами, формируя осознанный выбор профессии у школьников.

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» продлится в Самарской области до 28 февраля 2026 года. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
663
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
738
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
1118
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
2800
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
1069
