Региональное отделение ВОРДИ реализует программу "Маршрут помощи детям-инвалидам для качественной жизни их семей"

110

В Самарской области продолжает свою работу Университет ВОРДИ. В этот раз специальная программа «Маршрут помощи детям-инвалидам для качественной жизни их семей«, поддержана Фондом президентских грантов, и рассчитана на формирование жизненных компетенций и навыков у 26 детей-инвалидов с ментальными нарушениями школьного возраста (7-17 лет).

Региональное отделение ВОРДИ Самарской области реализует в проекте модель поддержки детей-инвалидов с ментальными нарушениями школьного возраста через создание комплексных междисциплинарных программ помощи и обучение в соответствии с ними целевой группы жизненным компетенциям и навыкам по актуальным видам деятельности, вытекающих из жизненно важных потребностей.

На основе междисциплинарной оценки возможностей ребенка определяются его ограничения и сильные стороны, опираясь на которые, специалисты команды проекта совместно с родителями составляют индивидуальную программу помощи каждому участнику, в соответствии с которой участники изучают и закрепляют жизненные компетенции, а родители при поддержке специалистов вырабатывают индивидуальную стратегию применения этих компетенций в будущем.

Дефектологи, психологи и логопеды обеспечивают достаточный уровень индивидуальной помощи и поддержки каждому участнику. Всего за проект 26 участников примут участие в 2808 обучающих модулях по формированию жизненных компетенций в соответствии с разработанными индивидуальными программами.

Проект реализуется с 1 октября 2022 г. по 31 июля 2023 г. Подробная информация на сайте.

Фото: минкульт СО