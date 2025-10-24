Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО
На площадке технопарка «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора
В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы
В России стартовал конкурс для иностранных студентов «WOW! RUSSIA»
Реестр семейных предприятий начали создавать в Самарской области
Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды
Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание.Государство
в Самаре спрос на студии в новостройках за год вырос на 56%
Реестр семейных предприятий начали создавать в Самарской области

24 октября 2025 22:02
122
В Самарской области теперь есть четкие и прозрачные правила, которые позволяют официально признать бизнес семейным. Предприятия, которые управляются близкими родственниками, играют заметную роль в развитии экономики. Закрепление подобного вида коммерческой деятельности в законодательстве позволит оказывать адресную поддержку таким компаниям и задействовать в полной мере их потенциал.

«Семейные предприятия успешно работают в разных сферах, показывая удивительную гибкость и преемственность. Работая на семейных предприятиях, молодые люди приобретают уникальные знания и опыт, учатся активному и креативному мышлению, формируют предпринимательские компетенции, способные развивать экономику региона. Изменения в нормативной базе позволят нам формировать комплекс мер и инструментов поддержки, которые помогут управлять семейным бизнесом, развивать и продвигать его», — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова

В постановлении Правительства Самарской области от 20.10.2025 №634 «Об утверждении Порядка ведения реестра семейных предприятий Самарской области» устанавливается порядок признания субъектов МСП семейными предприятиями и ведения их реестра. Реестр формируется министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Семейным предприятием является субъект малого или среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников за предшествующий календарный год до пятнадцати человек, соответствующий как минимум одному из указанных условий.

Так, к членам одной семьи должны относиться не менее половины членов производственного, потребительского кооператива, крестьянского или фермерского хозяйства. В случае с ИП – 50% работников должны иметь родственные связи.

То же правило относится к доле в уставном капитале и голосующим акциям. Семьёй считаются супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, отчим и мачеха, пасынки и падчерицы.

Для того чтобы получить статус семейного предприятия, нужно предоставить пакет документов в Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области через ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, региональный центр «Мой бизнес». Тел. (846) 254 09 71, e-mail: info@ikaso63.ru).

Подробная информация о необходимых документах и порядке включения СМСП в Реестр семейных предприятий размещена в постановлении Правительства Самарской области: https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2025/10/2010_634.pdf 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций самарской области.

