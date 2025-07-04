Речников Самарской области поздравили с предстоящим профессиональным праздником 

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В Самарской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню работников морского и речного флота. Праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов от имени главы региона Вячеслава Федорищева вручил государственные награды специалистам речной отрасли, чей многолетний труд и профессионализм внесли весомый вклад в её развитие.

Среди них - опытные капитаны судов, квалифицированные механики, диспетчеры и другие профессионалы, благодаря которым обеспечивается безопасность и комфорт передвижения сотен тысяч пассажиров на территории Самарской области.

За большой вклад в развитие речного транспорта почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области награждены специалисты ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», АО «Порт Тольятти», ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», АО «Самарский речной порт».

За выдающиеся достижения и профессионализм почетные грамоты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области вручили преподавателям самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Также Сергей Карпов вручил дипломы студентам университета, завершившим обучение с отличием.

В речной отрасли Самарской области трудятся тысячи человек. Внутренний водный транспорт ежегодно перевозит порядка 1 млн пассажиров. В настоящее время в регионе работает 10 внутренних маршрутов, которые включают в себя 26 остановочных пунктов. Также действуют скоростные пассажирские линии, связывающие Самару с популярными туристическими направлениями – Ширяево и Винновку.

По поручению губернатора Самарской области начата разработка программы развития внутреннего водного транспорта, в которую будут включены мероприятия по закупке новых пассажирских речных судов и мероприятия по модернизации речной инфраструктуры.

В навигацию 2025 года на внутренние рейсы вышли два новых судна МПКС пассажировместимостью 240 человек, а до конца 2027 года в Самару прибудут еще 4 таких теплохода. Кроме того, планируется реконструкция причальной стенки и строительство нового здания речного вокзала в Самаре.

Фото: пресс-служба Правительства СО