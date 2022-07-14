Ребята из Снежного, отдыхавшие в Самарской области, отправились домой

175

Сегодня отправились домой ребята из Снежного, которые в течение 3-х недель отдыхали и поправляли здоровье на Самарской земле.

На железнодорожном вокзале гостей провожали министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева и сотрудники министерства.

Ребята наперебой делились своими впечатлениями от отдыха, от красот нашего Самарского края - ведь многие из них путешествовали так далеко впервые в жизни. Здесь они отдохнули, встретили новых друзей, с которыми планируют общаться и дальше.

А уже завтра мы будем встречать следующую группу ребят из ЛДНР, сообщает пресс-служба минсоцдемографии Самарской области.

Фото: пресс-служба минсоцдемографии Самарской области