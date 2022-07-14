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Ребята из Снежного, отдыхавшие в Самарской области, отправились домой

14 июля 2022 19:46
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А уже завтра мы будем встречать следующую группу ребят из ЛДНР.

Сегодня отправились домой ребята из Снежного, которые в течение 3-х недель отдыхали и поправляли здоровье на Самарской земле.

На железнодорожном вокзале гостей провожали министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева и сотрудники министерства.

Ребята наперебой делились своими впечатлениями от отдыха, от красот нашего Самарского края - ведь многие из них путешествовали так далеко впервые в жизни. Здесь они отдохнули, встретили новых друзей, с которыми планируют общаться и дальше.

А уже завтра мы будем встречать следующую группу ребят из ЛДНР, сообщает пресс-служба минсоцдемографии Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба минсоцдемографии Самарской области

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