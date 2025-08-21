Я нашел ошибку
Главные новости:
Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных.
ЦБ определил перечень признаков мошенничества при снятии наличных в банкомате
Иван Носков посетил кинотеатр под открытым небом «Филин» на набережной.
Более 8 тысяч человек уже стали зрителями кинотеатра под открытым небом «Филин» в Самаре
В ходе технического обслуживания выявлено 392 существенных нарушения, которые потенциально могли привести к ЧП с угарным или природным газом.
Плановое техобслуживание и проверка газового оборудования проходит в Самаре
В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.
Ребята из Самарской области прошли начальную военную подготовку на военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»
Переселившимся в Самарскую область и трудоустроившимся на региональные предприятия, оказывается финансовая поддержка. 
В Самарскую область переезжают молодые специалисты из других регионов России
Самарская область из года в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта.
В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок «Диктанта Победы – 2025»
Сумму могут менять с учетом инфляции.
Минтранс разработал правила сбора с каждого авиапассажира в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов
Корпоративное волонтёрство в Самарской области активно развивается – во многих корпорациях действуют программы корпоративной и социальной ответственности
Корпоративные волонтёры губернии готовятся к Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ребята из Самарской области прошли начальную военную подготовку на военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»

21 августа 2025 18:19
156
В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.

21 августа 2025 года в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Александр Тихонов поздравил ребят от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова: «За эти дни вы показали себя настоящими товарищами, закалились духом, узнали цену взаимопомощи и радости победы. Пусть впечатления от прошедших сборов останутся светлым событием в ваших сердцах, а опыт, приобретенный на сборах, будет способствовать вашему личностному росту и профессиональному выбору, особенно если ваша будущая профессия связана со служением Отечеству».

Заместитель полпреда выразил благодарность руководству и преподавателям Пензенского артиллерийско-инженерного института. На сборах подростки прошли начальную военную подготовку (с полевым выходом), получили дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, современной тактике и методам ведения военных действий, изучению БПЛА, а также приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам, спортивных состязаниях и творческих конкурсах.

Отдельное направление сборов – военно-патриотическое воспитание, в рамках которого проведены Уроки мужества и встречи с Героями Отечества, ветеранами и военнослужащими, участвовавшими в контртеррористических и специальных военных операциях из регионов ПФО.

По итогам прохождения программы были награждены победители и призеры общекомандного зачета. Победу одержали гвардейцы из Пермского края, второе место – у ребят из Пензенской области, третье место заняла сборная Чувашской Республики.

Ребята из Самарской области показали на сборах достойные результаты и были поощрены наручными часами от полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, вымпелом с эмблемой «Гвардеец» и памятными призами.

В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения. Присягу на верность Отечеству и юнармейскому братству принял начальник Главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», Герой Российской Федерации Владислав Головин, который поздравил гвардейцев с этим важным и ответственным событием.

Завершилось мероприятие встречей с заместителем полпреда Президента РФ в ПФО Александром Тихоновым в ходе которой гвардейцы поделились впечатлениями о лагере и высказали свои пожелания по программе новых смен.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
662
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
663
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
985
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
782
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
873
Весь список