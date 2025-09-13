Я нашел ошибку
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Явка избирателей на выборах в Самарской области составила 24,18%. 
На 15:00 13 сентября явка избирателей на выборах в Самаре составила 12.69%
13 сентября глава города Самара Иван Носков провел встречу с официальными делегациями из Сухума, Гудауты (Абхазия) и Бреста (Беларусь), которые по его приглашению прибыли в областную столицу накануне Дня города. 
Иван Носков: «Дружба между городами и странами – это всегда во благо»
Завтра, 14 сентября, одним из событий празднования Дня города станет выставка «Сделано в Самаре».
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
Фонд библиотеки пополнился на 2 тысячи изданий, среди которых оказались книги на татарском, чувашском, мордовских языках.
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября

13 сентября 2025 16:59
132
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.

В воскресенье, 14 сентября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Сочи». Игра 8 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET с активностями Speed-attack, «Стена удачи», «Плинко», можно получить коллекцию мерча «Это «Крылья», брат» и FONBET-комбо. Там же прозвучат DJ-сеты.

Рядом будет расположена чилл-зона «Крыльев Советов»: удобное пространство для отдыха перед игрой.

На гейте №3 пройдет мастер-класс и сеанс одновременной игры от Федерации шахмат Самарской области.

На баскетбольной площадке возле гейта №3 форвард БК «Самара» Андрей Саврасов проведёт мастер-класс и разыграет крутые призы от клуба.

На гейте №3 будет работать ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова. Всего за несколько минут создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

Любой желающий сможет проверить свои навыки в текболе, сабсоккере и настольном футболе. На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3». Там же расположена зона с настольными играми от «Игротеки».

Болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне гостеприимства А403 будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

Там же для любителей футбольных симуляторов будут установлены PS5, где можно сыграть за любимый клуб в EA FC. Там же любой желающий сможет проверить навыки в настольном теннисе.

В честь Дня города перед игрой «Крылья Советов» – «Сочи» в чаше «Солидарность Самара Арены» выступит группа Darom Dabro с песней «Самара-городок». Начало – 15:10.

Точки с аквагримом расположены на гейте №2, на гейте №3, в зоне VIP, зоне гостеприимства А403, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Фирменные магазины расположены на гейте №3, секторе С122, в VIP-зоне и зоне гостеприимства А403.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Сочи».

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 гейт: 11:30 – 16:30. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены». Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

