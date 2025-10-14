Развитие соцучреждений поселка Береза обсудили в Самаре

142

Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом побывал в поселке Береза на территории Красноглинского района.

Он осмотрел школу № 164, которой в этом году исполняется 65 лет, и детский сад № 397 и вместе с руководителями образовательных учреждений обсудил планы по их дальнейшему развитию.

«В школе организован очень хороший авиамузей с настоящими креслами от Ту-134, воссоздана комната летчика – все вещи и мебель в ней настоящие, переданные школе в дар пилотами гражданской авиации. При школе работают различные кружки, секции, проводятся мастер-классы. Единственное, чего объективно не хватает этому учебному заведению – это уличной спортивной площадки, существующая не обновлялась с 70-х годов. Детский сад, как и школа, очень симпатичный, коллектив делает все, чтобы ребятишкам было удобно и комфортно. Для ребят организован живой уголок, а сотрудники продолжают ухаживать за зимним садом. Школе и детскому саду обязательно поможем»,

– отметил глава города Самара Иван Носков.

По поручению Ивана Носкова руководство учреждения совместно с департаментом образования подготовит проект спортплощадки для включения в разрабатываемую программу «Школьный двор». В детском саду № 397 также планируется восстановить спортивный объект – бассейн, который из-за своего состояния не эксплуатируется уже 16 лет.