Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал конкурс на получение господдержки «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
В Самарской области стартовал конкурс на получение господдержки «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
Самарская таможня подвела итоги 2022 года
Самарская таможня подвела итоги 2022 года
Тактико-специальное учение в прошло в аэропорту «Курумоч»
Тактико-специальное учение в прошло в аэропорту «Курумоч»
Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации
Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации
Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области
Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области
Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области
Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области
Женщина и ее годовалый сын стали жертвами белого медведя на Аляске
Женщина и ее годовалый сын стали жертвами белого медведя на Аляске
В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества
В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.87
0.21
EUR 74.59
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области

19 января 2023 11:27
63
Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области

Вопросы регулирования рынка наружной рекламы обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов. В обсуждении вопросов повестки приняли участие зампред Правительства Самарской области Наталья Катина, врио министра имущественных отношений региона Игорь Андреев.

Участники совещания обсудили итоги развития рынка наружной рекламы в минувшем году и наметили планы на текущий год.

В настоящее время министерство имущественных отношений реализует комплекс государственных полномочий в соответствии с Федеральным законом «О рекламе», а также отдельные полномочия органов местного самоуправления. В их число входят проведение торгов, заключение договоров, выдача разрешений на установку конструкций, демонтаж незаконных носителей, утверждение схем размещения рекламных конструкций и другие мероприятия, связанные с регулированием рынка наружной рекламы.

Единый системный подход к развитию рынка наружной рекламы помогает сформировать единый стиль, органично дополнить современный облик городов, учесть интересы горожан при размещении рекламных носителей, обеспечить безопасность дорожного движения, оптимизировать спрос на наружную рекламу, привлечь в бюджет дополнительные средства на благоустройство.

Сегодня основной акцент в работе министерства – на наружной рекламе в Самаре и Тольятти. Новая схема размещения рекламных конструкций в Самаре была утверждена в 2019 году. Было сокращено 37%, или 1048 рекламных конструкций. Осуществлена замена устаревших форматов на высокотехнологичные. В настоящее время министерство готовится предложить участникам рекламного рынка на открытых торгах 1708 рекламных конструкций. Их передадут в аренду на 10 лет.

Доход консолидированного бюджета Самарской области за 10 лет по итогам торгов, проведенных только в Самаре за период 2019-2022 годов, должен составить 919 млн рублей.

Новую схему размещения рекламных конструкций в Тольятти утвердили в марте минувшего года, сократив число носителей на 47%. К участию в торгах в 2023 году запланировано 808 рекламных конструкций.

Доход консолидированного бюджета Самарской области за 10 лет по итогам торгов, проведенных в Тольятти в период 2019-2022 годов, планируется на уровне 190 млн рублей. 

По информации врио имущественных отношений, компании, специализирующиеся на рекламе, проявляют большой интерес к рынку Самарской области. Председатель областного Правительства призвал стимулировать активное участие в торгах не только крупных игроков рынка, но и представителей малого бизнеса.

«Здоровая конкуренция нам здесь не повредит, это позволит повысить спрос, а значит, и привлечь дополнительные средства в бюджет», – отметил он.

Перемены ждут также рынок наружной рекламы в других муниципалитетах: работа продолжается. В 2023 году министерством запланировано утверждение схем размещения наружной рекламы в муниципальных районах Волжский и Сергиевский, городах Сызрань, Жигулевск и Октябрьск.

Полным ходом идет работа по ликвидации незаконных рекламных носителей. За период с 2019 года министерством обеспечен демонтаж 2352 незаконных рекламных конструкций в муниципалитетах региона, включая 197 демонтированных в прошлом году.

Ведётся плановая работа по выявлению незаконных рекламных конструкций, в том числе по обращениям граждан, юридических лиц, органов власти и местного самоуправления. Регулярно проводится проверка исполнения владельцами законодательства о рекламе при демонтаже рекламных конструкций, срок действия разрешения которых истек.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы развития социальной рекламы. В Самарской области единым оператором по ее размещению на конструкциях, находящихся в областной собственности, является ГБУ СО «Центр размещения рекламы» – организация, подведомственная минимущества. К настоящему времени в ведении ЦРР 70 конструкций, что позволяет задействовать 1680 сторон в год. Эта мера позволяет сохранять необходимый объем социальной рекламы, что особенно важно, учитывая ее возросшую общественную значимость в последние годы. В 2022 году на территории Самарской области для размещения социальной рекламы была задействована 2221 сторона. Значительная доля объемов социальной рекламы пришлась на ресурсы единого оператора. План мероприятий по социальной рекламе на 2023 год также утвержден министерством.

«У нас много задач по обеспечению безопасности дорожного движения, реализации национальных проектов, патриотическому воспитанию. Роль социальной рекламы здесь крайне важна, необходимо развивать и совершенствовать это направление», – заключил Виктор Кудряшов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
162
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
452
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
1329
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
361
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
580
Весь список