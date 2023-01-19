Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области

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Вопросы регулирования рынка наружной рекламы обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов. В обсуждении вопросов повестки приняли участие зампред Правительства Самарской области Наталья Катина, врио министра имущественных отношений региона Игорь Андреев.

Участники совещания обсудили итоги развития рынка наружной рекламы в минувшем году и наметили планы на текущий год.

В настоящее время министерство имущественных отношений реализует комплекс государственных полномочий в соответствии с Федеральным законом «О рекламе», а также отдельные полномочия органов местного самоуправления. В их число входят проведение торгов, заключение договоров, выдача разрешений на установку конструкций, демонтаж незаконных носителей, утверждение схем размещения рекламных конструкций и другие мероприятия, связанные с регулированием рынка наружной рекламы.

Единый системный подход к развитию рынка наружной рекламы помогает сформировать единый стиль, органично дополнить современный облик городов, учесть интересы горожан при размещении рекламных носителей, обеспечить безопасность дорожного движения, оптимизировать спрос на наружную рекламу, привлечь в бюджет дополнительные средства на благоустройство.

Сегодня основной акцент в работе министерства – на наружной рекламе в Самаре и Тольятти. Новая схема размещения рекламных конструкций в Самаре была утверждена в 2019 году. Было сокращено 37%, или 1048 рекламных конструкций. Осуществлена замена устаревших форматов на высокотехнологичные. В настоящее время министерство готовится предложить участникам рекламного рынка на открытых торгах 1708 рекламных конструкций. Их передадут в аренду на 10 лет.

Доход консолидированного бюджета Самарской области за 10 лет по итогам торгов, проведенных только в Самаре за период 2019-2022 годов, должен составить 919 млн рублей.

Новую схему размещения рекламных конструкций в Тольятти утвердили в марте минувшего года, сократив число носителей на 47%. К участию в торгах в 2023 году запланировано 808 рекламных конструкций.

Доход консолидированного бюджета Самарской области за 10 лет по итогам торгов, проведенных в Тольятти в период 2019-2022 годов, планируется на уровне 190 млн рублей.

По информации врио имущественных отношений, компании, специализирующиеся на рекламе, проявляют большой интерес к рынку Самарской области. Председатель областного Правительства призвал стимулировать активное участие в торгах не только крупных игроков рынка, но и представителей малого бизнеса.

«Здоровая конкуренция нам здесь не повредит, это позволит повысить спрос, а значит, и привлечь дополнительные средства в бюджет», – отметил он.

Перемены ждут также рынок наружной рекламы в других муниципалитетах: работа продолжается. В 2023 году министерством запланировано утверждение схем размещения наружной рекламы в муниципальных районах Волжский и Сергиевский, городах Сызрань, Жигулевск и Октябрьск.

Полным ходом идет работа по ликвидации незаконных рекламных носителей. За период с 2019 года министерством обеспечен демонтаж 2352 незаконных рекламных конструкций в муниципалитетах региона, включая 197 демонтированных в прошлом году.

Ведётся плановая работа по выявлению незаконных рекламных конструкций, в том числе по обращениям граждан, юридических лиц, органов власти и местного самоуправления. Регулярно проводится проверка исполнения владельцами законодательства о рекламе при демонтаже рекламных конструкций, срок действия разрешения которых истек.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы развития социальной рекламы. В Самарской области единым оператором по ее размещению на конструкциях, находящихся в областной собственности, является ГБУ СО «Центр размещения рекламы» – организация, подведомственная минимущества. К настоящему времени в ведении ЦРР 70 конструкций, что позволяет задействовать 1680 сторон в год. Эта мера позволяет сохранять необходимый объем социальной рекламы, что особенно важно, учитывая ее возросшую общественную значимость в последние годы. В 2022 году на территории Самарской области для размещения социальной рекламы была задействована 2221 сторона. Значительная доля объемов социальной рекламы пришлась на ресурсы единого оператора. План мероприятий по социальной рекламе на 2023 год также утвержден министерством.

«У нас много задач по обеспечению безопасности дорожного движения, реализации национальных проектов, патриотическому воспитанию. Роль социальной рекламы здесь крайне важна, необходимо развивать и совершенствовать это направление», – заключил Виктор Кудряшов.