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В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Новокуйбышевске.
Развитие региона и решение проблем горожан: Вячеслав Федорищев встретился с жителями Новокуйбышевска
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Развитие региона и решение проблем горожан: Вячеслав Федорищев встретился с жителями Новокуйбышевска

1 сентября 2024 17:43
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В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Новокуйбышевске.

В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в г.о.Новокуйбышевск. В рамках визита глава региона встретился с жителями муниципалитета, чтобы выслушать их проблемы и определить пути решения.

В начале мероприятия, обращаясь к новокуйбышевцам, Вячеслав Федорищев поделился итогами рабочей поездки в Москву. Напомним, 30 августа Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Самарской области, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

«По итогам доклада Президенту меня попросили вчера подробно доложить о том, как будем развиваться, – отметил руководитель области. – Хочу сказать вам, что наши планы, которые мы сформировали по развитию региона, они поддержаны в Правительстве. По многим направлениям уже сейчас поддержаны по линии федеральных министерств, поэтому нам с вами предстоит очень много работы по развитию нашего родного края».

Одной из тем обсуждения стала модернизация инфраструктуры сферы здравоохранения. В частности, местная жительница подняла вопрос о судьбе поликлиники на улице Островского, которая была закрыта в 2014 году «под предлогом капитального ремонта». По ее словам, сегодня все жители города обслуживаются одной поликлиникой на улице Пирогова.

Вячеслав Федорищев отметил, что подобного рода проблема характерна для всего региона: половина медицинских учреждений нуждается в капитальном ремонте.

«Мы внимательно проанализировали и сейчас в нашей программе развития на пять лет предусматриваем капитальный ремонт большинства объектов, которые этого требуют, – пояснил глава 63-го региона. Нам нужно строить еще дополнительно ФАПы. Причем в больших масштабах, чем сейчас».

Руководитель области рассказал: в программе развития региона предусмотрено порядка 200 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Также глава региона акцентировал внимание на строительстве важных медицинских объектов, связанных с борьбой с онкозаболеваниями. Один из них – хирургический корпус областной детской больницы – будет располагаться в областном центре, а другой – новый корпус онкологической больницы – в Тольятти.

Говоря о второй поликлинике в Новокуйбышевске, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что медицинское учреждение действительно давно поставлено на капитальный ремонт, который фактически не проводился.

«Мы до конца года точно поймем, можно ли здание еще довести до состояния хорошего медицинского объекта или нет. Если нет, то будем с вами вместе работать над тем, чтобы в течение четырех лет появилась новая поликлиника», – заверил руководитель области.

На встрече неоднократно главе региона задавали вопросы содержания спортивных объектов, поддержки спортсменов и тренеров. Один из них касался школы олимпийского резерва, которая взрастила многих чемпионов. Однако в настоящее время ее материально-техническая база сильно устарела.

«По таким очень важным объектам мы будем принимать оперативные решения, – сообщил Вячеслав Федорищев. – Мы дофинансируем возможности этой школы, чтобы у ребят была возможность заниматься».

Также глава региона рассказал о программе «Мастер спорта», которая предусматривает дополнительное стимулирование тренеров, спортсменов и развитие инфраструктуры. Будут региональные выплаты тем, кто стал кандидатами в мастера спорта и мастерами спорта, а также существенно расширятся возможности финансирования тренеров и их деятельности.

Особое внимание Вячеслав Федорищев уделил объектам спортивной инфраструктуры: многие стадионы находятся в полуразрушенном состоянии, мало новых современных физкультурно–оздоровительных комплексов.

«Программа «Мастер спорта» – она про инфраструктуру. Мы будем восстанавливать те стадионы, которые необходимы. По пяти крупнейшим стадионам в Самаре, Тольятти и Сызрани решения уже приняты, — поделился глава региона. – Будем строить и новые объекты».

Еще один актуальный вопрос — оплата услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. Местная жительница обратила внимание, что специалисты приходят раз в год, но оплачивать услугу приходится ежемесячно.

Вячеслав Федорищев рассказал, что ему известно о данной проблеме, и в настоящее время областное Правительство ведет работу с компанией, которая занимается ВДГО, по возможному переходу на единоразовую оплату – постфактум.

«Уверен, мы в течение ближайших месяцев на эти решения выйдем. У нас, к сожалению, есть и факты, когда работа проводится не должным образом. Огромное количество домохозяйств ждут прихода специалиста: за 8 месяцев только в треть домохозяйств пришел специалист. Многие из тех, кто уже оплачивает помесячно услугу, так и не дождались. Это большая проблема», – отметил глава региона.

Также местные жители попросили содействия руководителя области в решении проблемы с работой «наливаек».

Вячеслав Федорищев рассказал, что с 1 сентября вступает в силу региональный закон, ограничивающий деятельность таких заведений. «Порядка 60 объектов будут закрыты сразу же», — пояснил он.

Кроме того, законом Самарской области от 09.07.2024 № 63-ГД «О внесении изменений в статью 4 Закона Самарской области «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области» установлены ограничения и по времени продажи алкогольной продукции.

Актуален для новокуйбышевцев и вопрос капитального ремонта детских садов. По их словам, решение о включении здания в программу зависит от наличия очередности в образовательное учреждение.

Глава региона отметил: «Капитальные ремонты должны быть в любом случае, даже если нет очереди. Мы со следующего года программу будем расширять. Если там такой критерий прописан — по очередности, то мы его трансформируем. И там, где действительно необходим капитальный ремонт, будем проводить».

Одна из жительниц пожаловалась на отсутствие в городе обустроенного пляжа и попросила главу региона помочь в данном вопросе.

Вячеслав Федорищев согласился с тем, что в регионе мало сертифицированных пляжей.

«Мы с главами муниципальных образований проведем работу. Со следующего года будем пляжи открывать там, где их нет и дополнять, где их мало», — поделился руководитель области, сделав акцент на обеспечении безопасности.

Обращения новокуйбышевцев также касались ремонта дорог, благоустройства территорий, обеспечения коммуникациями земельных участков для многодетных семей и многих других тем.

В завершение встречи глава Самарской области подчеркнул, что Новокуйбышевск – славный город со своей историей и выдающимися людьми.

«Мы будем помогать по всем направлениям последовательно. У нас в программе развития очень большое внимание будет уделено Новокуйбышевску. Поэтому по многим направлениям, вопросам, которые вы озвучили, у нас будет действительно хорошая, системная работа», — заключил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

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