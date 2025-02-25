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Разработки самарских ученых помогут повысить качество подготовки российских футболистов

25 февраля 2025 09:58
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Разработки самарских ученых помогут повысить качество подготовки российских футболистов

 

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) посетила делегация Российского футбольного союза (РФС).

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) посетила делегация Российского футбольного союза (РФС). Поводом для визита стало успешное сотрудничество между СамГМУ и самарской футбольной командой «Крылья Советов». Члены делегации ознакомились с инновационной инфраструктурой и инновационными разработками СамГМУ, а также определили целый ряд направлений для сотрудничества.

В состав делегации вошли начальник научно-методического отдела Департамента сборных команд РФС Евгений Калинин, главный специалист научно-методического отдела Департамента сборных команд РФС и молодежной сборной команды России по футболу Василий Кузьмичев, а также главный специалист отдела селекции Департамента сборных команд РФС Вячеслав Годик.

Планируется, что взаимодействие будет идти по четырем направлениям. В рамках первого направления планируется проработка возможностей специального программного модуля для 3D-анатомического стола «Пирогов» — совместной разработки СамГМУ и компании «Развитие». В новом модуле могут быть детально и наглядно показаны особенности работы ключевых мышц и суставов спортсменов, подробная биомеханика движений, а также наиболее часто возникающие травмы спортсменов в 3D-формате. Эта информация может быть полезна тренерскому составу сборных команд, медико-биологической службе РФС и врачам сборных команд, а также самим футболистам. На экране интерактивного стола «Пирогов» уже сейчас есть возможность подробно рассмотреть все системы и органы человеческого организма — 3D-модели можно разворачивать на 360 градусов. Анатомический стол «Пирогов» сегодня применяется не только в образовательных учреждениях России, но и 15 стран мира.

Второе направление — использование «умного» миографа MioSprut и «умной» одежды MioBody, разработанных в СамГМУ, для повышения эффективности подготовки футболистов сборных команд. Стороны договорились о совместной проработке методик применения миографии для этих целей.

Кроме того, члены делегации заинтересовались применением платформы дистанционного мониторинга физиологических показателей и телемедицинских кейсов Health Check-Up, которые можно использовать на выездных сборах для контроля состояния здоровья спортсменов.

Также специалисты Российского футбольного союза рассмотрят возможности практического использования инновационного оборудования СамГМУ, в том числе ReviVR, ReviMotion и ReviStabix, для восстановления и оценки состояния футболистов сборных команд России.

«Мы представили наши передовые инновационные разработки и возможности, которые могут быть использованы в работе клубов, подготовке футболистов, их реабилитации и повышении эффективности, — говорит директор Центра НТИ „Бионическая инженерия в медицине“ СамГМУ Алексей Комягин. — У нас уже есть успешный опыт работы с самарским футбольным клубом „Крылья Советов“. Теперь коллеги из Российского футбольного союза заинтересовались целым спектром наших разработок, и мы уверены, что они помогут в эффективной подготовке спортсменов, повышении эффективности тренировок, в качественном отслеживании здоровья игроков и реабилитации в случае возникновения травм. У нас есть все возможности, которые позволят повысить спортивные результаты наших футболистов».

Начальник научно-методического отдела Департамента сборных команд РФС Евгений Калинин:

«Мы приятно удивлены тем технологиям и разработкам, которые нам продемонстрировали специалисты СамГМУ. Есть определенные направления и инновационные технологии, которые могут быть полезны как для тренеров, так и специалистов по научно-методическому и медико-биологическому сопровождению сборных команд России по футболу. Надеюсь, что это наш не последний визит и мы обязательно продолжим наше сотрудничество с целью внедрения передовых технологий для улучшения качества подготовки российских футболистов».

Фото: СамГМУ

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