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Размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое

2 января 2025 13:49
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Размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое

Ежемесячные стандартные налоговые вычеты для семей с детьми — на второго, третьего и каждого последующего ребенка — с 1 января выросли вдвое.

В 2024 году правительство внесло несколько значимых поправок в Налоговый кодекс. Нововведения начали действовать с 2025 года. Проекты изменений готовило Министерство финансов, учитывая идеи предпринимателей и депутатов. Основными нововведениями для россиян стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ.

Согласно поправкам, среди прочего повысились ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка — до 2800 рублей. Вычеты на третьего и каждого последующего ребенка увеличились до 6000 рублей. При этом размер вычета на первого ребенка не изменился и составляет 1400 рублей.

Помимо этого, увеличился предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные вычеты. Ранее он составлял 350 тысяч рублей, в новом году он вырос до 450 тысяч.

С 1 января стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются налоговым агентом — источником выплаты дохода — в беззаявительном порядке на основании уже имеющихся данных, пишет РИА Новости.

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