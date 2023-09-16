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«Разговоры о важном»: в СОУНБ прошла встреча с Екатериной Колотовкиной

16 сентября 2023 17:29
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Разговор получился живой и эмоциональный.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке прошли «Разговоры о важном»* – встреча библиотечных специалистов Самарской области с Екатериной Игоревной Колотовкиной, членом Общественной палаты России, руководителем Общественного фонда помощи военнослужащим «Звезда и Лира», председателем самарского отделения Всероссийского комитета семей воинов Отечества, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Разговор получился живой и эмоциональный, как это часто бывает, когда встречаются неравнодушные люди, библиотекари, которые по роду своей профессии каждый день напрямую общаются с самыми разными людьми.

Директор Самарской областной библиотеки Светлана Пряникова отметила, что многие библиотеки с первых дней СВО занимаются сбором гуманитарной помощи, но сегодня важно сконцентрироваться на самом важном, ведь только когда мы делаем что-то вместе, можно рассчитывать на результат.

Екатерина Колотовкина, поблагодарив библиотекарей за ту работу, которую они проводят, рассказала, как можно объединить усилия, чтобы собранные грузы беспрепятственно доходили до адресатов: военнослужащих, мирных жителей. Также просила библиотекарей подключиться к сбору русских книг для детей Донбасса: «На освобожденных территориях есть дети, детские дома. Есть дети, которых долгое время не могли усыновить, сейчас все постепенно меняется, детей усыновляют, но им нужна помощь – одежда, средства гигиены и, конечно, им очень нужны наши русские книги, русские сказки – то, чего они долгое время были лишены».

Директор Борской межпоселенческой библиотеки Ирина Храпунова поделилась опытом, как библиотека объединяет жителей района в сборе гуманитарной помощи, – волонтеры вяжут носки для бойцов, а бабушки вкладывают в носки иконки и написанные от руки молитвы. Библиотекарь Верхне-Санчелеевской сельской библиотеки, мама в декрете, Евгения Ивченко каждый месяц сама отправляется на передовую, привозит собранные в районе гуманитарные грузы.

Вера Ухова, директор «Объединения детских библиотек» г.о. Тольятти, делясь опытом, рассказала, как в Автограде занимаются сбором и систематизацией публикаций об участии тольяттинцев в освобождении новых территорий, используя для создания такой электронной базы данных только официальные источники информации. Ведь сегодня важно предоставить свободный доступ к достоверной информации, чтобы молодые люди смогли самостоятельно разобраться в причинах происходящих событий.

Много звучало и личных историй, рассказов о конкретных проектах – как библиотеки становятся местом встреч родственников военнослужащих в зоне СВО – ведь справиться с переживаниями за родного человека можно только сообща, разделив свои тревоги с такими же, как ты.

Андрей Рябов, кавалер ордена Мужества, командир мотострелковой роты отряда «Штурмовой» 15 гвардейской мотострелковой бригады поделился тем, как важна людская поддержка бойцам. «Когда выходишь из боев, единственное, что помогает вернуться назад, не затуманить рассудок, почувствовать себя нужным, – это письма. Письма от Пети из Ульяновска, Виталия из Сызрани, Наташи из Королева – они вернули нам то, что называется человечностью, вырвали нас из лап смерти и вернули домой, хотя бы на секунду».

В результате по итогам эмоционально насыщенного разговора договорились о сотрудничестве библиотек Самарской области и Общественного фонда помощи военнослужащим «Звезда и Лира». Так, библиотеки станут площадками для продолжения и проведения фотопроекта «Жены героев», организованного фондом.

Кроме того, будут новые совместные встречи, проекты и, конечно, разговоры о важном.

Светлана Пряникова, директор Самарской областной универсальной научной библиотеки:
«Библиотекарей не нужно “включать” в ситуацию, по роду своей профессии мы очень близко и тесно общаемся с людьми. И наша задача – делать гуманитарные проекты не для отчетности, а для реальных людей. Поэтому нам важно знать, какие актуальные запросы, потребности сегодня есть у жителей освобождённых территорий, наших военнослужащих. Объединившись с фондом «Звезда и Лира», мы сможем делать ещё больше нужных людям вещей. Сегодня важно поддержать детей Донбасса, и мы готовы выступить центрами сбора гуманитарной помощи». 

*«Разговоры о важном» – это неформальные встречи в рамках проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». Проект «Сила в правде» осуществляют библиотеки области по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Проект включает в себя тематические выставки литературы, документов, периодической печати об исторических причинах современного украинского кризиса, событиях, предшествующих и подтолкнувших к проведению специальной военной операции.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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