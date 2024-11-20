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«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
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«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой

20 ноября 2024 16:50
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Почётная гостья библиотеки выступит с сольной программой «Песни для души», а также расскажет самарцам о своём творчестве, духовном пути и поездках в зону проведения специальной военной операции.

22 ноября в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт встреча с исполнительницей лирических песен Светланой Маловой. Почётная гостья библиотеки выступит с сольной программой «Песни для души», а также расскажет самарцам о своём творчестве, духовном пути и поездках в зону проведения специальной военной операции.

Светлана Малова – автор-исполнитель из Нижнего Новгорода. Уже более десяти лет она регулярно даёт концерты в России и зарубежных странах, часто выступает в реабилитационных центрах, домах престарелых, военных госпиталях, лагерях беженцев. Певица за последнее годы побывала в Белгороде, Энергодаре, а также на Запорожской АЭС, подвергаемой постоянным обстрелам. За свою концертную деятельность и гражданскую позицию Светлана Малова отмечена президентом Российской Федерации, Министерством обороны России и губернатором Нижегородской области.

«Я счастлива, потому что на концертах делюсь частичкой себя, своей любовью», – говорит о себе Светлана. – «А отдавать всегда здорово! Это поддерживает и физически, и духовно. И хочется идти вперёд!». В октябре этого года певица уже была с творческим визитом в Кинеле, а теперь увидеться с ней смогут и жители областной столицы.

Предстоящая встреча со Светланой Маловой состоится в рамках «Разговоров о важном» – части проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». О новых событиях проекта можно будет узнать в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за новостями!

22 ноября в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!  6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Мероприятия Самара

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