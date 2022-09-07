Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:
Среда, 7 сентября:
17.30-18.50 Семь стариков и одна девушка, 1968
19.00-20.45 Малыш, 2000
20.55-22.40 Развод по-итальянски, 1961
Четверг, 8 сентября:
18.00-20.10 Аладдин, 2019
20.20-22.45 Пираты Карибского моря, проклятие черной жемчужины, 2003
Пятница, 9 сентября:
Показ фестиваля уличного кино (с 17.00)
Суббота, 10 сентября :
Показ фестиваля уличного кино (с 17.00)
Воскресенье, 11 сентября :
Показ фестиваля уличного кино (с 17.00)
С Волги дует уже не совсем теплый ветер, пледы, куртки, шапки приветствуются.
Фото: "Самарская набережная"