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Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:



Среда, 7 сентября:

17.30-18.50 Семь стариков и одна девушка, 1968

19.00-20.45 Малыш, 2000

20.55-22.40 Развод по-итальянски, 1961



Четверг, 8 сентября:

18.00-20.10 Аладдин, 2019

20.20-22.45 Пираты Карибского моря, проклятие черной жемчужины, 2003



Пятница, 9 сентября:

Показ фестиваля уличного кино (с 17.00)



Суббота, 10 сентября :

Показ фестиваля уличного кино (с 17.00)



Воскресенье, 11 сентября :

Показ фестиваля уличного кино (с 17.00)



С Волги дует уже не совсем теплый ветер, пледы, куртки, шапки приветствуются.

Фото: "Самарская набережная"