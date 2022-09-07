Я нашел ошибку
Главные новости:
Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца сезона 2022/23, с правом выкупа.
Центральный полузащитник "Локомотива" Сергей Бабкин переходит в "Крылья Советов"
В регион поставлена вакцина «Ультрикс Квадри», предназначенная для профилактики сезонного гриппа у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста.
Вакцинацию против гриппа уже прошли более 30 тысяч жителей губернии
Его последним клубом был турецкий "Коньяспор", где он провел 61 матч, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач и стал бронзовым призером Чемпионата. 
Боснийский футболист Амар Рахманович подписал с нашим клубом контракт на 3 года
Основная цель этого проекта – помочь школьникам практически познакомиться с большим количеством существующих профессий.
Проект педагога из Нефтегорска вошел в топ-100 лучших профориентационных практик России
С Волги дует уже не совсем теплый ветер, пледы, куртки, шапки приветствуются.
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Основной раздел выставки посвящен плану электрификации ГОЭЛРО и одному из его создателей —  Глебу Кржижановскому, который является нашим земляком. 
В СОУНБ откроется выставка литературы и документов «Энергетика: взгляд сквозь столетия»
В экспозиции «Этюды бытия» гости увидят около 200 работ Николая Лукашука.
В СОУНБ впервые покажут полное собрание работ знаменитого живописца Николая Лукашука
Объявлен расширенный список сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией.
Четыре игрока "Крыльев Советов" – в расширенном списке сборной России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.85
-0.05
EUR 60.49
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
«Парк дружбы народов»: самарцев и гостей области приглашают отпраздновать День дружбы народов
11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю

7 сентября 2022 17:06
115
С Волги дует уже не совсем теплый ветер, пледы, куртки, шапки приветствуются.

 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:

Среда, 7 сентября:
17.30-18.50 Семь стариков и одна девушка, 1968
19.00-20.45 Малыш, 2000
20.55-22.40 Развод по-итальянски, 1961

Четверг, 8 сентября:
18.00-20.10 Аладдин, 2019
20.20-22.45 Пираты Карибского моря, проклятие черной жемчужины, 2003

Пятница, 9 сентября:
Показ фестиваля уличного кино (с 17.00)

Суббота, 10 сентября :
Показ фестиваля уличного кино (с 17.00)

Воскресенье, 11 сентября :
Показ фестиваля уличного кино (с 17.00)

С Волги дует уже не совсем теплый ветер, пледы, куртки, шапки приветствуются.

 

Фото:   "Самарская набережная"

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Яркая праздничная программа ко Дню дружбы народов ждёт всех участников и гостей 11 сентября 2022 года на этнофестивале «Наследие народов».
07 сентября 2022, 15:39
«Парк дружбы народов»: самарцев и гостей области приглашают отпраздновать День дружбы народов
Яркая праздничная программа ко Дню дружбы народов ждёт всех участников и гостей 11 сентября 2022 года на этнофестивале «Наследие народов». Общество
124
11 сентября "Самарский фестиваль фитнеса"
07 сентября 2022, 12:01
11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"
На главной сцене фестиваля пройдут показательные выступления по капоэйре, бальным танцам, бодибилдингу и открытый урок по зумбе. Спорт
228
Стартует осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка
05 сентября 2022, 13:22
Стартует осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка
Первая лекция пройдёт 8 сентября в 18.00, в четверг. Образование
549
В центре внимания
Жилье для детей-сирот, новые соцобъекты и модернизация конно-спортивной школы. 
7 сентября 2022  14:42
Дмитрий Азаров обсудил с Михаилом Белоусовым развитие Красноярского района
159
В регионе более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
7 сентября 2022  13:26
Более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
196
в Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
7 сентября 2022  12:41
В Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
472
В текущем году в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта
7 сентября 2022  11:02
В 20022 г. в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" полностью завершен
611
Теперь воспользоваться финансовыми ресурсами на выгодных условиях смогут еще больше предпринимателей региона.
6 сентября 2022  16:42
На финансовую поддержку бизнеса в Самарской области дополнительно выделено 130 млн рублей
460
Весь список