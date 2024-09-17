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Рано утром 18 сентября самарцы смогут увидеть теневое лунное затмение

17 сентября 2024 21:27
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Чтобы понаблюдать за явлением, необязательно уезжать далеко от города.

В это время спутник погрузится сначала в полутень планеты, а потом немного зацепит саму тень Земли и тут же уйдет за горизонт. 

Как сообщили в клубе любителей астрономии "АстроСамара", издалека покажется, что у полной багровой Луны "откусили" маленький кусочек сверху. 

Чтобы понаблюдать за явлением, необязательно уезжать далеко от города. Главное - заранее найти высокую точку, на которой хорошо будет видно западную часть неба до самого горизонта. К примеру, подойдут Сокольи горы (Тип-Тяв или Лысая), Вертолетка, крыша или балкон высотки. 

Смотреть на затмение можно без дополнительных приборов или дополнять биноклем и телескопом. 

Для красивых кадров нужно заранее найти фотоаппарат с длиннофокусным объективом на штативе. 

Во время затмения будет несколько уникальных моментов. Первый - Луна будет склоняться к горизонту, пока совсем не зайдет за него. Чем ниже опустится, тем краснее будет. 

Второй - сейчас Луна находится рядом с перигеем - самой близкой точкой к Земле. Благодаря этому угловой размер спутника кажется немного больше, а яркость - выше. 

Источник:   СОВА

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

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